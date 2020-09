Nakon gotovo godinu dana počelo je suđenje Damiru Škari, nekadašnjem zastupniku HDZ-a i predsjedniku najvećeg hrvatskog autokluba, AK Siget, zbog optužbi za silovanje i spolno uznemiravanje radnice tog autokluba.

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici počinje suđenje Damiru Škari, koji je optužen za silovanje i spolno uznemiravanje djelatnice Autokluba Siget od lipnja do 9. kolovoza 2019. godine.

Ročište je započelo u 9 sati, no sutkinja Nataša Brleković postupak je zatvorila za javnost nakon zahtjeva tužiteljice, s obzirom na to da je o kaznenim djelima silovanja i spolnog uznemiravanja.

Škaro je na sud stigao u pratnji odvjetnika Krešimira Krsnika i još dvoje odvjetnika.

Prijetnje i novac za šutnju

Škaru je policiji prijavila liječnica silovane žene, a on je potom žrtvi slao prijeteće poruke i nudio joj novac u zamjenu za šutnju. Nakon toga otišao je u BiH, a uhićen je 4. rujna 2019. prilikom povratka u Hrvatsku.

Njegova je žrtva o svemu progovorila za Provjereno, a u šokantnoj je ispovijesti ispričala kako ju je Škaro silovao. "Krenula sam prema izlazu i on je mene doslovno napao s leđa, znači primio me oko struka, nabio me na sebe. U tom trenu mi je ruku stavio u grudnjak", ispričala je žena. Molila ga je da prestane, ali nije pomoglo.

"Pokušala sam se istrgnuti. Znači, obje ruke mi je slomio prema iza, stavio me je u klinč. Ja sam se pokušala izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo ju je u moje gaće... Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući", ispričala je kroz suze zaposlenica AK Siget.

Nakon što je cijela priča izašla u javnost, javile su se još dvije žene, bivša Škarina suradnica i majka čija je kći također imala slično iskustvo, i ispričale svoje priče.