Bivši istarski župan Ivan Jakovčić izgubio je vozačku dozvolu zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Policija ga je nedavno zaustavila i izmjerila mu 1,61 promil alkohola.

Jakovčić je komentirao incident i kaže da je "običan Istrijan koji voli malvaziju, a voli i teran".

"To znaju svi oni koji me poznaju, kao što znaju i da uz dobro društvo i dobar zalagoj, uvijek u normalnim granicama, znam i volim i uživati u njima. Potvrđujem da je bila jedna takva večer i da sam bio u najdražem društvu u kojem se pilo jedno i drugo vino i zabavljalo, kao i da sam nakon toga napravio veliku grešku što sam u takvom stanju sjeo za volan. Kako se radilo o vrlo maloj udaljenosti odlučio sam odvesti sam do Rovinja, međutim očito sam vozio presporo pa me na tom putu zaustavila policija. Istina je da sam napuhao više od dozvoljenoga", rekao je Jakovčić za Glas Istre.

Pohvalio je prometnu policiju za koju kaže da je svoj posao odradila izuzetno korektno i profesionalno, te da je on kao legalist izrečene mjere prihvatio.

Kažu da majstor koji ne pije ni ne radi, no oni su radili malo previše

"Izrečenu kaznu sam platio odmah narednog jutra, te sam trenutno bez vozačke dozvole i svjestan da svatko tko napravi takvu pogrešku mora snositi posljedice. Žao mi je što se to dogodilo, ali upravo zato što sam kriv znam da trebam i odgovarati, kao i svatko drugi. Dežurni moralizatori mogu oko toga ispredati kojekakve svoje priče i teorije zavjere, a ja se nadam da me neće previše osuđivati naši Istrijani koji uglavnom vole ono što i ja volim. Ja sam iz ove situacije definitivno naučio dvije stvari. Prvu, kada si u najdražem društvu nastavi se zabavljati i nemoj popuštati, te drugu, kad se to druženje konačno privede kraju, nemoj nikad sjedati sam za volan, već uvijek za prijevoz doma pozovi taksi ili prijatelja", zaključio je nekadašnji istarski župan.