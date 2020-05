Cijelu Hrvatsku šokirala je smrt poznatog vinara, ugostitelja i hotelijera Franje Toljanića. Prijatelji se od njega opraštaju putem društvenih mreža.

Otok Krk zavijen je u crno i nitko ne može vjerovati da njihovog omiljenog vinara, poduzetnika, hotelijera, prijatelja i oca dvanaestero djece više nema.

"Smrt našeg dragog prijatelja veliki je gubitak, ne samo za obitelj, već za sve nas koji smo ga poznavali i s njim surađivali, za vinarstvo općenito, ugostiteljstvo, gospodarstvo, hotelijerstvo... Bio je osoba od značaja, poštovan ne samo na domaćoj nego i široj sceni.

Jedan izniman, pošten, vrijedan, jednostavan, susretljiv, pristupačan čovjek, uzoran otac i suprug, jedna ogromna stijena o koju se razbijao val i jako nam je teško što ga više nema. Ne znam što se točno dogodilo, nagađa se da je možda i srce bilo u pitanju, što ne bi čudilo uzimajući u obzir što je sve njegov posao podrazumijevao", rekao je za 24 sata Toljanićev prijatelj, suradnik i direktor PZ Vrbnik Marinko Vladić.

Franjo Toljanić poginuo je u prometnoj nesreći u petak navečer u Vrbniku na otoku Krku. Nesreća se dogodila oko 19,40 sati na prilazu mjestu Vrbnik, kod tamošnjeg reciklažnog dvorišta. Toljanić je poginuo pri padu s motocikla. Razlozi pada i stradavanja se još utvrđuju, naveli su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Uz to što je Franjo Toljanić bio svjetski poznati hrvatski vinar, ugostitelj i poduzetnik, on je i otac dvanaestoro djece. Prije dvije godine njegovu veliku složnu i vrijednu obitelji od čak 14 članova posjetila je ekipa IN magazina.

Otac Franjo tada je rekao da ih svako dijete oplemenjuje i da su mu djeca najveći blagoslov i potpora.

''Nije to samo ono, djeca kao broj, ajmo ih samo, kako bi se reklo, naštancat pa da ih bude. To su ljudska bića, svako dijete ima svoju osobinu, svako dijete ima nešto svoje što nas sve skupa oplemenjuje“, rekao je tada tata Franjo.