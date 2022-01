Muškarac u Baranji pred djetetom je punio pušku, prijetio ženi smrću pa pucao prema policiji i pokušao pobjeći. Nakon što je uhićen, doznali su se novi, teški detalji, izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

51-godišnjak je pijan, iz dvorišta, ispucao više rafala. Pucao je prema policajcima i okolnim kućama. Pokušao je pobjeći, ali policija ga je presrela i uhitila. Potom su mu u kući pronašli pravi arsenal oružja.

"Ta osoba, ova konkretno privedena, je istaknula da je bio sudionik prethodnog rata i da mu je ostalo ovo oružje što je kod njega pronađeno iz tog razdoblja. Znate da je kod njega pronađena automatska puška vojna, M-48 vojna puška, streljivo za pištolj 'tetejac', kojim je prijetio supruzi, velika količina streljiva za sva tri oružja duga i kratka, te jedna ručna bomba", kazao je Miroslav Rožac iz Županijskog suda u Osijeku.

Supruga i dijete godinama trpili zlostavljanje

Supruga i dijete godinama su živjeli u strahu, zlostavljani, uz prijetnje. Tužiteljstvo tvrdi - pred djetetom je, na dan pucnjave, punio spremnik puške i prijetio da će ubiti suprugu. Osumnjičen je za čak šest kaznenih djela.

"Radi se o kaznenim djelima prijetnje, nasilja u obitelji prema bivšoj supruzi i djetetu, povredi djetetovih prava, dakle radi se o djelima koja se protežu niz godina", navodi Rožac.



A, u evidenciji piše - neosuđivan, nekažnjavan. Nakon rata je, doznaje se, aboliran. "Ne znači da ranije ta osoba nije za nešto možda i odgovarala", objašnjava Rožac.

CZSS nije dobio prijavu o nasilju

Iz Centra za socijalnu skrb ekipi Dnevnika Nove TV odgovorili su da nisu dobili nijednu prijavu o nasilju. Tvrdi to i resorni ministar Josip Aladrović.



"U ovom slučaju se radi o slučaju koji nije bio prijavljen Centru za socijalnu skrb, odnosno bilo je pitanje brakorazvodne parnice, ali ne samog predmeta nasilja, odnosno ne po temi nasilja u obitelji", navodi Aladrović.



Iz sigurne kuće upozoravaju - žrtve se vrlo često same ne usude prijaviti sustavno zlostavljanje i prijetnje.



"Gdje se postupno žrtva odvaja od njoj najbližih ljudi, ono što možemo pretpostaviti je da susjedi znaju što se tu događa, oni su ti koji su blizu njih, koji mogu čuti što se zbiva, međutim vrlo često ni susjedi to ne žele prijaviti jer se ne žele petljati u tuđe stvari", objasnila je Ivana Sučić iz Sigurne kuće B.a.B.e.



A prijaviti treba. U ovom slučaju u Baranji, nasilnik je ilegalno oružje i upotrijebio, na sreću, bez ozlijeđenih. Ostaje u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.

