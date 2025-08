Povod brutalnom ubojstvo koje se sinoć dogodilo u Bereku navodno je bila ljubomora ubojice.

Počinitelj ubojstva je mlađi muškarac koji je do nedavno s nevjenčanom suprugom živio u Bereku, u kući u kojoj se dogodilo ubojstvo. Nakon što su prekinuli, on se odselio u mjesto u blizini Garešnice, a djevojka je pronašla novog partnera i on se doselio kod nje.

"Navodno je sinoć susjeda na društvenim mrežama objavila fotografiju s novim dečkom. Nedugo nakon toga, u kuću im je banuo njezin bivši i počeo pucati", za MojPortal je ispričala susjeda.

Ubojica je u kuću banuo s automatskom puškom, ubio mladića, a djevojka je pobjegla kod susjeda, odakle je i stigao poziv policiji.

MojPortal je objavio da je ubojica pobjegao i da ga je policija naoružana dugim cijevima po okolnim šumama i selima tražila do oko tri ujutro, kada je priveden. U potrazi su sudjelovali i specijalci iz Antiterorističke jedinice Lučko.

U kuću u kojoj se dogodilo ubojstvo još je uvijek u tijeku očevid kojim, u suradnji s policijom, rukovodi dežurna odvjetnica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. Više informacija bit će poznato nakon očevida.