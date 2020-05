U Općinskom državnom odvjetništvu ispitan je 29-godišnjak kojega se tereti za više kaznenih djela. Određen mu je istražni zatvor.

Pijani 29-godišnji Varaždinac od svibnja 2015. godine je u obiteljskoj kući često grubo vrijeđao, omalovažavao, tukao i nanosio tjelesne ozljede svojoj supruzi, punici i dvoje maloljetne djece.

21. siječnja ove godine je zaključao ulazna vrata kuće i sakrio ključ. Suprugu, punicu i djecu natjerao je da uđu u spavaću sobu, blokirao vrata krevetom i tako zatočenima im je prijetio.

Sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila je prijedlog državnog odvjetnika i odredila 29-godišnjaku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i počinjenja kaznenih djela kojima prijeti.

Dokaže li mu se krivica za nasilje u obitelji, prijeti mu kazna zatvora u trajanju do tri godine. Za povredu djetetovih prava predviđena je kazna zatvora do pet godina, a za prijetnju do pet godina zatvora.