Proslava rođenja rođakovog sina umalo je završila tragično za jednog 28-godišnjaka. Nakon što se društvo razišlo ostala je nekolicina okupljenih te su puštali pjesme. Kada su ga upitali ima li koji glazbenu želju - zatražio je neku Škorinu pjesmu. Završio je s višestrukim prijelomom lubanje i kosti lica, očne šupljine i nosne kosti.

Mladić (28) teško je ozlijeđen na proslavi rođenja rođakova sina i to zbog jedne pjesme - one Miroslava Škore.

Naime, na zabavi je bilo 30-ak osoba. "U društvu su se osim nas, Vinkovčana i Novoselaca, našli i dečki srpske nacionalnosti iz Srijemskih Laza, mjesta u kojem živi rođak koji je slavio rođenje djeteta", započeo je priču za portal Vinkulja.hr.

Zatim, oko dva sata nakon ponoći društvo se razišlo, a oni koji su ostali puštali su glazbu putem YouTube-a te ga je netko upitao ima li glazbenu želju na što je on odgovorio da je zaželio čuti neku Škorinu pjesmu.

"Upitali su me sarkastično hoću li možda da mi puste Thompsona, na što sam, osjećajući napetost, odgovorio kako nema potrebe, da možemo i dalje slušati cajke koje su tijekom večeri uglavnom bile na repertoaru. Pretpostavljam kako je to bio okidač za ono što se dogodilo kasnije, jer večer je prije toga bila potpuno pitoma", objasnio je za Vinkulju.hr.

Rezultat napada je višestruki prijelom lubanje i kosti lica, očne šupljine i nosne kosti.

"Osjetio sam udarac u glavu, uspio sam vidjeti momka iz Srijemskih Laza koji me prvi udario. Pao sam na pod, uspio sam vidjeti još dvojicu koja su me udarali. Doslovno su mi skakali po glavi i tko zna kako bi sve završilo da me od sestrične suprug nije zaštitio svojim tijelom, pri čemu je i sam zadobio ozljede", prepričao je.

U bolnici su mu ustanovljene teške tjelesne ozljede te je prebačen u osječku bolnicu gdje je bio na četiri operacije glave.

Iz policije su potvrdili da su imali postupanje.

"Policijska uprava vukovarsko-srijemska je 21. studenog 2021. godine zaprimila dojavu od Opće županijske bolnice Vinkovci da su dvije osobe u toj bolnici zatražile medicinsku pomoć i da su ozlijeđeni u tučnjavi u Jankovcima. Policija je odmah poduzela izvide te prikupljamo podatke o tom događaju, a nakon što utvrdimo sve okolnosti podnijeti ćemo izvješće", izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske.