U beogradskoj Ulici Uzun Mirkova u petak je tijekom petnaestominutne akcije Zastani Srbijo, u kojoj su građani odavali počast stradalima u Novom Sadu, došlo do incidenta.

Muškarac je automobilom u punoj brzini naletio na grupu ljudi koji su sudjelovali u akciji i stajali na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci događaja. Ozlijeđeni su odmah prevezeni u bolnicu.

"Stajali smo na pješačkom prijelazu. Iz smjera Studentskog trga naišlo je jedno vozilo koje je vozio stariji muškarac. On je inzistirao da se jedan čovjek pomakne kako bi on skrenuo desno. Međutim, kako nije mogao proći, udario je nekoliko ljudi koji su se tamo nalazili. Tada su mu ljudi počeli uzvikivati: "Stani, gdje ćeš? Gaziš ljude na pješačkom prijelazu", ispričao je svjedok N.B. za Novu.rs.

Svjedok je rekao da je muškarac, umjesto da zaustavi vozilo, još jače stisnuo gas te pogazio šest osoba.

Među njima su bili i glazbenici Beogradske filharmonije. Ozlijeđeni su i kolege glazbenika Igora Rankovića, koji je za Novu.rs ispričao što se dogodilo.

"Odlučili smo u 11:50 iskoristiti pauzu da dopustimo ljudima, koji to žele, da odaju počast žrtvama nesreće u u Novom Sadu. Iz smjera Studentskog trga, ulice koja ide pored Etnografskog muzeja, naišla je crna Toyota koja je prvo stala. Čovjek je rekao da žuri. Mi smo mu odgovorili da treba sačekati još samo osam minuta. On je tada rekao da neće čekati ni osam sekundi, a kamoli osam minuta. Stisnuo je gas i bez zaustavljanja prošao kroz okupljene ljude. Ozlijeđeno je četvero kolega koji su potom prevezeni u Urgentni centar. On se nije uopće ni zaustavljao. Otišao je u smjeru Kalemegdana, prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i pobjegao. Još smo svi u šoku", rekao je Ranković.

