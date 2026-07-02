Zvao hitnu, a onda mu ubrzo na vrata pokucala i policija

Čakovečka hitna pomoći zaprimila je poziv muškarca koji je tražio liječničku pomoć jer je pretučen.

Muškarac (43) nazvao je 194 u četvrtak u 15:11 i rekao da je pretučen u kafiću u Nedelišću.

Ekipa Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije krenula je na intervenciju, ali je ubrzo shvatila da se radi o lažnoj dojavi. Muškarac se, naime, lažno predstavio i lagao da je pretučen.

Policija 43-godišnjaka sumnjiči za kazneno djelo lažne uzbune. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.