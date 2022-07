U ponedjeljak je preminuo muškarac kojem je pozlilo dok je planinario po zagrebačkoj Medvednici. HGSS je u priopćenju o događaju savjetovao građane o tome na što trebaju dodatno pripaziti kad odlaze u prirodu.

Iz HGSS-a su obavijestili da je u ponedjeljak 4. srpnja jedna osoba preminula planinareći na zagrebačkoj Medvednici. U priopćenju su, osim detalja izlaska na teren, savjetovali građane o tome na što treba pripaziti kada izlaze u prirodu, pogotovo u planine.

"U ponedjeljak 4. srpnja u jutarnjim satima HGSS-ova Stanica Zagreb zaprimila je dojavu o tome kako je muškoj osobi na popularnoj Bikčevićevoj stazi pozlilo. Pomoć su pozvali prijatelji koji su s unesrećenim planinarili", stoji na početku priopćenja.

Tragedija u Petrinji: Muškarac se utopio na kupalištu

Totalni bezobrazluk! HGSS-u ukradena oprema iz zaključanog kombija - "Nismo ljuti, samo tužni..."

"Na teren je hitno izašlo šest spašavatelja Stanice Zagreb koji su vozilima došli do najpovoljnije lokacije za pristup te su dalje nastavili pješice s opremom za spašavanje. Spašavateljima su se odmah pridružili i djelatnici Hitne medicinske pomoći koji su, po dolasku do unesrećenog, nažalost mogli samo utvrditi da je preminuo. Tijelo planinara je nosilima transportirano do ceste gdje su ga preuzele nadležne službe", napisali su.

"Ovaj tužan kraj akcije spašavanja podsjetnik je svim posjetiteljima prirode da prilagode tjelesne napore svojim mogućnostima, izbjegavaju izlaganje visokim temperaturama, ponesu sa sobom dovoljno vode i pun mobitel", poručili su na kraju.