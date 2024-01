Lagao da radi na nogometnom stadionu, izvlačio novac: Prevario nekoliko osoba

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog osnovane sumnje da je počinio najmanje pet kaznenih djela "Prijevara" na štetu muškaraca starosti između 32 i 58 godina.



Sumnja se da je u razdoblju od lipnja do kraja kolovoza 2023., s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, putem mobilne aplikacije za razmjenu poruka kontaktirao oštećene, lažno im se predstavljajući i tražeći ih financijsku pomoć. U zabludu ih je, sumnja se, dovodio navodeći im da je njihov bivši suigrač, trener ili zaposlenik koji je obavljao poslove na nogometnom stadionu, dok je nekima i lažno predočio da je bolestan šaljući im medicinsku dokumentaciju kojom je potkrepljivao svoje lažne navode.



Ne sumnjajući u takve navode, s namjerom da mu pomognu, oštećeni su muškarci, prema njegovoj uputi, u spomenutom razdoblju uplaćivali različite novčane iznose, od 200 do 3000 eura na bankovni račun 24-godišnjaka, a koje je on potom, ne znajući za namjeru osumnjičenog i razlog uplate novčanih sredstava, putem aplikacije za prijenos novca prosljeđivao osumnjičenom 36-godišnjaku.

Ujedno, obavljena je pretraga stana na području Sesveta kojim se koristi osumnjičeni pri čemu su pronađeni i oduzeti mobiteli, prijenosno računalo i više SIM kartica kojima se osumnjičeni koristio za počinjenje kaznenih djela.



Osumnjičeni muškarac je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće protiv njega dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

S obzirom da je tijekom operativnog postupanja policijskih službenika utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnjak na opisani način počinio kaznena djela na štetu više osoba, njih još najmanje desetak, kriminalističko istraživanje u vidu provođenja dokaznih i drugih radnji se nastavlja.



Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi 4150 eura.