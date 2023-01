Podignuta je optužnica protiv šestorice okrivljenika koji su švercali cigarete iz Dubaija u Hrvatsku, a zatim su se cigarete ilegalno prevozile u druge države članice Unije preko luke Ploče.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu danas je podigao optužnicu protiv šestorice okrivljenika zbog kaznenih djela nedozvoljene trgovine cigaretama, utaje poreza ili carine te davanja mita, počinjenih u sastavu zločinačke organizacije.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik u razdoblju od 18. ožujka 2021. do 25. siječnja 2022. organizirao zajedničko djelovanje s ostalim okrivljenicima u cilju krijumčarenja velikih količina cigareta bez duhanskih markica, na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske.

Istragom je utvrđeno da su se cigarete prevozile iz Dubaija u Hrvatsku, a zatim su se ilegalno prevozile u druge države članice Unije preko luke Ploče, bez podvrgavanja propisanom carinskom postupku prijave cigareta, te su prodavane na ilegalnom tržištu.

Također je utvrđeno da su krijumčarene cigarete, nakon što su u kontejnerima dopremljene iz Dubaija u luku Ploče, kamionom prevezene u skladište u Zagrebu, koje su unajmila dvojica okrivljenika.

Kako bi službena carinska postupanja bila obavljena bez pregleda kontejnera, okrivljenici su prikrivenom istražitelju kao carinskom službeniku platili ukupni iznos od 90.000 eura.

Okrivljenicima se stavlja na teret da su organizirali pomorski prijevoz ukupno 7 kontejnera s najmanje 90 tona – odnosno 5 798 400 kutija – krijumčarenih cigareta iz Dubaija, da su nezakonito prevezli 3 od tih kontejnera s najmanje 35 tona krijumčarenih cigareta preko carinske i granične crte u Hrvatsku bez prijavljivanja carinskim službenicima, te da su ih potom prevezli kamionom u Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Poljsku i druge države članice Unije radi prodaje na ilegalnom tržištu. Time su ostvarili nepripadnu materijalnu korist u iznosu od najmanje 2,7 milijuna eura.

Procijenjena šteta za javne financije iznosi oko 3,3 milijuna eura, od čega se 3,22 milijuna eura odnosi na proračun Republike Hrvatske, a preostalih 80 000 eura na proračun Europske unije, po osnovi utaje carine.

Budući da krijumčarenje četiriju kontejnera cigareta nije ostvareno, jer su ih zaplijenili carinski i policijski službenici, spriječen je daljnji nastanak štete za javne financije. Da ova kriminalna aktivnost nije otkrivena i prekinuta, ukupna nanesena šteta bila bi veća za 9,6 milijuna eura – od čega se više od 9,3 milijuna eura odnosi na proračun Republike Hrvatske, a oko 183 000 eura na proračun Unije, priopćeno je.

