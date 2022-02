I dalje traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišom. Njegov otac i dalje je u Beogradu i kaže da više niti ne broji dane.

Više od mjesec dana traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišom. Njegov otac Nena već je 43 dana u Beogradu gdje čeka vijesti o svome sinu.

''Vjerujte, više ne brojim dane. Samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi netko javi kako mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči. Prošlo je puno vremena od Matejevog nestanka, ali onda pomislim kako još uvijek ima detalja koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu'', rekao je Nenad Periš za Kurir.

Jutra su najteža

Kaže da su mu jutra najteža. ''Evo, jučer sam ustao u 5:30. I odmah mi dođe pomisao na Mateja i pitanje što me čeka danas. Pokušavam nešto pisati, raditi, pa onda pomognem kolegama. Novinari su najaktivniji i oni me najčešće zovu. Isto tako, u kontaktu sam sa srpskom policijom, koja se trudi uvijek mi biti dostupna i moram reći da mi se uvijek jave kada ih nazovem ili kada im pošaljem poruku'', kazao je.

Nenad Periš bio je u Smederevu gdje je išao vidjeti prostor na kojem policija traži njegova sina.

''Poslijepodne odem u crkvu, nastojim s prijateljima malo prošetati, da dođem malo sebi. No opet šetam uz rijeku, jer mi je to mjesto, ta rijeka, jako važna. Imam osjećaj da sam bliže Mateju i da ću dobiti odgovore, iako mi još uvijek neke stvari nisu jasne'', ispričao je.

Matejev otac odbacio je i navode Svetlana Vučetić Arsić iz Specijalne bolnice za liječenje bolesti ovisnosti iz Beograda koja je kazala kako je ''moguće da je uzeo amfetamin neposredno pred izlazak iz kluba jer on djeluje tek nakon nekoliko minuta''.

''Kada čekate odgovor 40 dana, kao što ga ja čekam, onda vam se u glavi svašta može dogoditi. Ja nikoga ni za što ne želim optužiti. Matej je bio sportaš i znam da su te večeri konzumirali alkohol, i to puno, i to je ono što mene vuče u tu stranu razmišljanja. Je li se dogodilo nešto što ja ne znam, što mi nitko nije do sada rekao, jednostavno ne želim ulaziti u tu raspravu. Ovdje u Beogradu sam isključivo da nađem svoga sina, a poslije toga možemo razgovarati o razlozima nestanka i o tome što je i kako bilo. Da sada pretpostavljam stvari i razloge, potpuno bi me izludilo i od šume ne bih vidio stablo", rekao je.