Saborski zastupnik SDP-a kojeg je napao Tomislav Mikulin prvi put nakon incidenta oglasio se na Twitteru.

Domagoj Hajduković, saborski zastupnik SDP-a i čelnik osječko-baranjske organizacije te stranke, kojeg je fizički napao Tomislav Mikulin (26), koji je u međuvremenu izbačen iz stranke, oglasio se o incidentu.

Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede! — Domagoj Hajdukovic (@dhajdukovic) June 10, 2020

Na Twitteru je svima zahvalio na potpori.

"Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede!", rekao je Hajduković.

Incident je za DNEVNIK.hr u srijedu prvi put komentirao i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, kojem je Mikulin bio šef ureda.

"Ne znam detalje, ali mi u SDP-u ne toleriramo nikakvo nasilje. Privatni odnos može postojati, to je nešto što je dopušteno, ali na nasilje imamo nultu toleranciju. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo Domagoju Hajdukoviću i u svakom slučaju nasilja mi ćemo isto postupiti", rekao je u velikom intervjuu.