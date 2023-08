Eksplozija u Dugom Selu: "Kada policija pronađe osobu koja mu je možda predala bombu, imat će štošta za objasniti"

"To je glavni cilj istrage, međutim, nezahvalno je prognozirati koliko će vremena policiji trebati da pronađe osobu od koje je to nabavio", javila je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković te dodala kako neki kriminalisti smatraju da je sam pronašao bombu, iako ni to nije isključeno.

"Ono što u ovakvim slučajevima slijedi je prikupljanje informacija o tome je li ga i tko posjećivao, gdje se kretao, ali i s kime se eventualno družio 85-godišnjak. Kada policija pronađe osobu koja mu je možda predala bombu, imat će štošta za objasniti", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV.

"Inače u udomiteljske obitelji starije osobe najčešće dolaze iz dvaju razloga. Ili nemaju živuće rodbine ili nisu u dobrim odnosima s obitelji, kažu tako iz Centra za socijalnu skrb", izvijestila je Perković te dodala kako je stvar jasna što se tiče smještajnog objekta - sve je legalno i prijavljeno.

Teško je još govoriti o motivima, a policija još jednom poziva sve koji kod kuće imaju zabranjeno oružje da ga predaju bez ikakvih sankcija.

