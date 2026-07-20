Brutalan napad na slovenske mladiće: "Djevojke su vikale 'prestanite' dok su nas udarali. Imam prijelome kostiju lica, a prijatelj potres mozga"

Istarska policija istražuje okolnosti nemilog događaja koji se odvio u noći s petka na subotu na rivi u Medulinu. Naime, nekoliko osoba tada je napalo dva slovenska mladića u dobi od 26 odnosno 23 godine.

Stariji se javio redakciji DNEVNIK.hr-a te ispričao detalje nemilog događaja.

"Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke, koje su cijelo vrijeme vikale 'Prestani, prestani!' te ih pokušavale zaustaviti. Napad se dogodio oko 4 sata ujutro, kad smo se prijatelj i ja vraćali kući iz beach bara Barracuda u Medulinu", kazao je 26-godišnjak, inače profesionalni sportaš.

Mjesto napada u Medulinu Foto: Google Maps

"Napadače ne poznajemo, a u Medulinu, gdje prijatelj ima kuću, smo na odmoru. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto su nas napali. Ništa nismo rekli, samo smo se namjeravali vratiti kući na spavanje. Moguće kako je razlog bio to što smo govorili slovenski, a moj dojam je da su se pred djevojkama željeli pokazati i ispasti frajeri. No, ne mogu sa sigurnošću tvrditi što je bio pravi motiv. Na rivi u to vrijeme nije bilo drugih ljudi koji bi mogli posvjedočiti o događaju", dodao je pa opisao napad.

"Prvi mladić koji me napao zadao mi je izuzetno snažan udarac u lice. Policiji sam opisao da je nosio crvenu majicu i kratke traper-hlače te crne Air Max tenisice. Bio je obrijane glave i na desnoj ruci imao je metalnu narukvicu. Bio je pozerski odjeven. Rekao bih da je između 18 i 24 godine starosti, otprilike 19 godina. Drugi muškarac bio je odjeven potpuno u crno – imao je crnu kratku majicu i crne kratke hlače. Nadam se da će taj opis pomoći u identifikaciji."

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu Foto: DNEVNIK.hr

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kazao je kako su obojica teško ozlijeđeni.

"Zadobio sam teške ozljede lica, što je vidljivo iz medicinske dokumentacije. Imam više prijeloma kostiju lica. Prijatelj je zadobio potres mozga, povraćao je i ima ozlijeđeno oko", kaže i dodaje:

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu - medicinska dokumentacija Foto: DNEVNIK.hr

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu - medicinska dokumentacija Foto: DNEVNIK.hr

"Tijekom napada ukrali su nam japanke, pa smo morali bosi hodati kući, a prijatelju su uzeli i novac. Ispao mu je, a oni su ga pokupili. Policija je rekla kako ćemo teško dokazati krađu ako mu je ispao novac iz džepa. Dodali su da će pokušati identificirati napadače pomoću nadzornih kamera koje se nalaze u blizini mjesta događaja."

Za kraj je naglasio kako su ozljede ozbiljno utjecale na njega te mu mogu ugroziti sportsku karijeru.

Slovenski državljanin napadnut u Medulinu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Vjerujem da su napadači lokalni mladići iz Medulina ili Pule, iako to ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Nadam se da će ih netko prepoznati. Ako su maloljetni ili još žive s roditeljima, možda će ih upravo oni potaknuti da se prijave policiji. Također se nadam da će djevojke koje su bile s njima odlučiti pomoći policiji i dati informacije koje mogu dovesti do počinitelja. Nadam se da će objava pomoći da se počinitelji pronađu i odgovaraju za ono što su učinili te da se ovakve stvari više nikome ne dogode", poručio je za kraj.

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