Splitske policajce nožem je napao provalnik kojeg su hvatali, nakon čega su potegli oružje i ranili ga u nogu. U sukobu su ranjena četiri policajca.

Oko 2 sata u noći s ponedjeljka na utorak policajci su dobili dojavu o provali u splitskoj Teslinoj ulici. I doista, na mjestu su zatekli dvojicu kako pokušavaju provaliti, no vidjevši policiju dali su se u bijeg.

Policajci su pohitali za njima, a kada su jednog od njih sustigli provalnik je izvadio nož i napao ih.

Prema pisanju portala DalmacijaNews, policajci su mu naredili da baci nož, no nije ih poslušao već ih je i dalje napadao. Potom je jedan policajac ispalio hitac iz pištolja u zrak, no muškarca ni to nije natjeralo da promijeni mišljenje. Nakon toga ga je policajac ustrijelio u nogu.

Tridesetogodišnji napadač s prostrijelnom ranom na nozi odvezen je u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. U međuvremenu je pronađen i drugi provalnik koji je priveden na kriminalističku obradu.

U sukobu s provalnikom naoružanim nožem ozlijeđena su i tri policajca od kojih je jedan zadobio teške, a trojica lakše tjelesne ozljede.