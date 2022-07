Troje stranih državljana u dobi od 15 i 14 godina udaljilo se na SUP daskama od obale kod Lokve Rogoznice u nedjelju navečer i nije se vratilo na kopno. O njihovu nestanku obaviještena je omiška policija, uključio se i HGSS, a potraga je imala sretan završetak.

Oko 22 sata u nedjelju navečer omiškoj policiji stigla je informacija da se troje djece s područja Lokve Rogoznice na SUP daskama s veslima udaljilo od obale i da nitko ne zna gdje su.



U akciju traganja za stranim državljanima u dobi od 15 i 14 godina omiška policija uključila je i splitske kolege, a obaviješteni su i Lučka kapetanija te vatrogasci i HGSS.

Policajci su pretraživali obalni dio u dva smjera, prema Pisku i prema Omišu, a u traganje su se svojim brodicama uključili i građani te Lučka kapetanija i vatrogasci DVD-a Omiš svojim brodicama.



Kupanje mnoge veseli, ali opreza nikad dosta: Roditelji pogotovo trebaju pripaziti na jednu stvar

''O nestanku djece odmah smo obavijestili cijeli operativni sastav policije, a posebno Policijsku postaju Brač, koji su imali zadaću pretražiti obalni dio otoka Brača, i to od mjesta Postira do Pušišća, koji se nalaze nasuprot Lokve Rogoznice jer je postojala mogućnost da su otišli prema Braču. Operativni komunikacijski centar policije koordinirao je postupanje na terenu i brzu razmjenu informacija, s obzirom na veličinu područja na moru i kopnu koje je trebalo pretražiti'', istaknula je splitska policija, koja je objavila detalje akcije.



Niz kobnih skokova u more u Istri i ovoga ljeta: Dosad je spašeno 12 osoba, ali posljedice će imati cijeli život

Intenzivna potraga završila je nekoliko minuta nakon ponoći kada su vatrogasci DVD-a Omiš koji su brodom obilazili područje na moru u blizini mjesta Pučišće pronašli neozlijeđenu djecu koja su se nalazila na SUP daskama.



''Odmah su prevezeni u Dom zdravlja u Omišu, obavljen je preventivan pregled i djeca su se vratila roditeljima. U navedeni događaj od samog početka su bili uključeni i češki policajci, koji su čitavo vrijeme bili uz roditelje i olakšali komunikaciju s policijom. U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja obavit će se detaljni razgovori s roditeljima i osobama koje su bile s djecom na plaži'', najavila je splitska policija.