Nenad Bukovec, preminuli poduzetnik iz afere u koju je umiješan bivši šef zagrebačkih Gradskih groblja Patrik Šegota, a zbog koje je Šegota jučer i uhićen, dolazio je u Gradsku upravu i nakon promjene vlasti te tražio novac, otkrio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije u pauzi današnjega zasjedanja Gradske skupštine.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da ga USKOK nije tražio nove informacije. ''Mi smo dali neke naloge Uredu za reviziju. Ako nađemo neke nepravilnosti, sve ćemo dati PNUSKOK-u", rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Odvjetnik Patrika Šegote otkrio detalje uhićenja i za što sve terete bivšeg šefa Gradskih groblja: ''S obzirom na to da ga se dulje vrijeme prisluškivalo...''

Novinarima je pritom otkrio da je Nenad Bukovec, jedan od aktera afere u koju je umiješan bivši šef Gradskih groblja Patrik Šegota, a zbog koje je Šegota jučer i uhićen, dolazio u Grad i otkad je on gradonačelnik.

"Taj preminuli poduzetnik bio je i u zgradi Gradske uprave. Bila je situacija da je pokušao doći do naplate potraživanja od Gradskih groblja. Međutim, nisu postojali nikakvi dokumenti prema kojima bi se to naplatilo. Banuo je u ured moga zamjenika Luke Korlaeta i izložio svoj slučaj. Međutim, kad se konzultiralo, utvrđeno je da nema papirologije po kojoj bi se naplatio. Korlaet ga je uputio dalje u službe, na gradska poduzeća'', opisao je Tomašević.



''O cijelom sam slučaju informiran nakon što je počinio samoubojstvo i zato me nije iznenadilo sve što je uslijedilo s USKOK-om'', zaključio je gradonačelnik.





Priveden Patrik Šegota Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Upitan je li Bukovec već tada pokazivao znakove rastrojenosti, Tomašević nije želio spekulirati, već je samo rekao da im je Bukovec dvaput iznenada i nenajavljeno upao u urede.



Što se tiče Šegote, naglasio je da će on svoju nevinost dokazivati na sudu. Ugovore koji su napravljeni s Gradskim grobljima kao i svugdje u Gradu treba revidirati, kazao je Tomašević i istaknuo: ''Meni nije jasno kako su ti ugovori prolazili nadzorni odbor''.





Policija kod Gradskih groblja u Zagrebu Foto: Robert Anic/PIXSELL

neslužbeno je doznao da je Bukovec u Gradsku upravu banuo u prvom tjednu nove vlasti, u dva navrata, a došao je izbezumljen, na rubu i u suzama. Radovi, a riječ je o hitnoj sanaciji nakon potresa, izvedeni su bez ugovora, bez troškovnika i bez računa. Svjesno je ušao u posao bez ugovora.Bukovec je navodno molio Korlaeta da zove nekog u Gradska groblja da mu se plati izvedene radove, a mito nije spominjao. Radove je izveo na Mirogoju (postavljanje skele), Kašini i Markovu polju te Gornjem Vrapču.Kakotakođer neslužbeno doznaje, Korlaet jest zvao dalje, odnosno Roka Gruju, novog voditelja Groblja, koji je rekao da ne postoji osnova za plaćanje osim u dijelu gdje su dva vještaka dala procjenu. Naime, Groblje je platilo dva vještaka da procijene cijenu radova na temelju izvedenog. Procjena za klizište Gornje Vrapče je bila 87.000 bez PDV-a i to je jedino što je pušteno na plaćanje.