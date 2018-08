Muškarac (33) uhićen je u nedjelju u Zagrebu nakon što je počinio niz prometnih prekršaja. Policija je objavila detalje divljanja po Zagrebu, kao i mapu kretanja automobila.Prema neslužbenim informacijama uhićeni je dobio 83.000 kuna kazne.

Nakon niza prometnih prekršaja zagrebačka policija u nedjelju je uhitila 33-godišnjeg muškarca koji je zatim odveden na Prekršajni sud.

Detalje događaja, kao i mapu kretanja automobila policija je objavila na svojim stranicama. U nastavku pročitajte kako je izgledalo divljanje po Zagrebu:

"U nedjelju, 5. kolovoza oko 19:10, redovnim nadzorom prometa kod Mosta slobode policijski službenici II. postaje prometne policije Zagreb zbog utvrđenog prekršaja nepropisne brzine pokušali su zaustaviti osobni automobil Mercedes A klase. Međutim, vozač nije postupio po jasno izdanoj naredbi policijskog službenika, nego je nastavio vožnju bježeći bez zaustavljanja, temeljem čega su policijski službenici, prateći ga, krenuli u potjeru.

Prateći mercedes, vozilo je prošlo kroz raskrižje ulica Kruge i Ulice grada Vukovara, vozeći dalje Ulicom grada Vukovara kroz raskrižje Avenije Marina Držića, pa vozeći dalje u smjeru juga do Slavonske avenije, pa opet u Ulicu Kruge do raskrižja s Ulicom grada Vukovara dalje prema Savskoj cesti, prošavši kroz sva raskrižja na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja.



Izbjegavajući policijsku pratnju, vozeći neprilagođenom brzinom između vozila naglim pokretima mijenjajući prometne trake ugrožavajući tako i druge sudionike u prometu, kod raskrižja Savske ulice s Tratinskom prešao je punu crtu na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotna smjera, obilazeći zaustavljenu kolonu vozila te ušao u raskrižje sa Savskom ulicom dok je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo. Krećući se Savskom u smjeru sjevera te dolaskom do raskrižja s Vodnikovom ulicom, skrenuo je u Vodnikovu dok je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo te se vozio po traci javnog gradskog prijevoza do Trga Mraka Marulića skrenuvši u Vukotinovićevu ulicu ponovno na crveno svjetlo na semaforu.

Policijskom suradnjom i praćenjem događaja, vozilo i vozač zatečeni su po drugoj ophodnji, na raskrižju Talovčeve ulice i Ulice Republike Austrije gdje je automobilom sletio s ceste udarivši u stupić nogostupa i rubni kamen.

Vozač je izašavši iz automobila počeo bježati te su ga policijski službenici zatekli i uhitili u Ilici kod kućnog broja 181. Utvrđeno je da se radi o 33-godišnjaku te je uz Optužni prijedlog doveden na Prekršajni sud u Zagrebu zbog 14 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to: za članak 32., 43., 51., 59., 70., 176., 181. i 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (odbijanje postupanja po naredbi službene osobe, sedam prekršaja crvenog svjetla, prekršaj obilaska, tj. pretjecanja u suprotnom smjeru zaustavljene kolone po kolniku, upravljanje vozilom tako da to može činiti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovine te slijetanja s ceste, uzrokovanja prometne nesreće zbog neprilagođene brzine kretanja vozila osobinama ceste i raskrižja, napuštanje, tj. bijeg s mjesta prometne nesreće, odbijanje testiranja na alkohol i drogu, i upravljanje vozilom, odnosno vožnja bez vozačke dozvole)", stoji u priopćenju.

Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni je na Prekršajnom sudu sudu dobio novčanu kaznu u iznosu od 83 tisuće kuna.