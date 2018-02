Žena koja je ubila svojeg nevjenčanog supruga i oca troje djece u mjestu Gola u Koprivničko-križevačkoj županiji u bolnici je i pod nadzorom policije.

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad ženom rođenom 1990. godine za koju se sumnja da je 15. veljače, oko 16:30 sati u Goli, u sobi obiteljske kuće u Ulici Pavleka Miškine, kuhinjskim nožem izbola nevjenčanog supruga rođenog 1972. godine, a zbog teških ozljeda nesretni je muškarac na mjestu preminuo.



Osumnjičena žena ozlijeđena je i prevezena u koprivničku bolnicu, gdje je zadržana na liječenju uz nadzor policijskih službenika, navode u policiji. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva protiv osumnjičenice bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.



Susjedi otkrivaju više detalja iz života para koji su doveli i do tragičnog završetka.



"Moj sin je čuo galamu i vrisku u dvorištu, nije reagirao jer je mislio da nije ništa strašno", ispričao je najbliži susjed za ePodravinu naglasivši da je troje djece prije nekoliko godina ostalo bez majke koja je umrla, a sad im je ubijen i otac.



"Njegova je partnerica bila otišla od njega, nije je bilo neko vrijeme. Otišao je po nju i ponovno je doveo, i u to kratko vrijeme dogodio se ovaj tragičan slučaj. Ona je inače iz Rijeke, znaju se dulje od dvije godine. Svi smo jako uznemireni, to se u Goli ne događa", rekao je susjed.



Podravski.hr neslužbeno doznaje da se strašan zločin dogodio pred očima dvoje male djece. Njima su ispričali susjedi, da je žena navodno zaključala ulazna vrata i potom izbola partnera kuhinjskim nožem dok je dvoje malodobne djece bilo u kući. Treće dijete navodno je pozvalo policiju.