Administrator na hitnom prijemu u KB Dubrava, koji je u nedjelju oko podneva brutalno pretučen, operiran je i trenutno je stabilno.

Četvorica napadača brutalno su pretukli administratora na Hitnom prijemu u KB Dubrava. Žestokim udarcima nanijeli su mu teške tjelesne ozljede zbog kojih je hitno operiran.

"Četvorica zlostavljača fizički su nasrnuli na našeg administratora koji radi na Hitnom prijemu. Nanijeli su mu teške tjelesne ozljede na području glave. On je operiran i sada je dobro", rekao nam je Srećko Marušić, ravnatelj KB Dubrava.

Iako je policija izvijestila da su privedena tri napadača, Marušić tvrdi da su bila četvorica.

Neslužbeno smo doznali da je napadnuti administrator dugogodišnji djelatnik KB Dubrava. U napadu je zadobio frakturu orbite (kosti u predjelu oka).

Prema našim neslužbenim informacijama na Hitnu su došla tri muškarca od kojih je jedan imao urinoinfekt. Administrator im je rekao da najprije mora ići na trijažu, no on je to odbio tražeći da ga odmah uzmu u obradu. Kada im je ponovio da je takav postupak trojac ga je napao, a čini se da im je priskočio i četvrti napadač koji je bio ispred ulaza.

Marušić kaže da bolnica ima zaštitarsku službu, no tvrdi da se sve dogodilo prebrzo da bi se stiglo reagirati. Dodaje da će razmotriti kako će pojačati sigurnost u bolnici, a svakako će postaviti sigurnosne kamere.

"Dosad nismo imali ovakav incident. Bilo je verbalnih nasrtaja, ali nikad nije bilo tjelesnih napada s ovakvim posljedicama", kaže Marušić.

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da su tri osobe dovedene na kriminalističko istraživanje. Riječ je o osobama koje su bile u pratnji čovjeka koji je došao na Hitnu zbog urinoinfekta. Ta osoba, kako doznajemo, još nije dovedena na policiju.