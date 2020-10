Proteklog vikenda na području grada Krka puhalo je olujno jugo i dizalo velike valove što je bilo tragično za jednu obitelj iz Osijeka.

Žena (52) se utopila dok je iz zapjenjenog i uzburkanog mora pokušavala spasiti svog supruga i 10-godišnjeg unuka koji zbog valova i struje nisu uspjevali izaći iz mora na krčkom gradskom kupalištu Plav.

Skočila je u more da ih spasi, no za nju je to bilo kobno, a djeda i unuka su kod više stotina metara udaljene plaže autokampa ''Ježevac'' uspjela izvući dvojica djelatnika tog objekta, piše Novi list.

Djelatnici su uz pomoć jednog vatrogasca na obalu uspjeli izvući i ženu, no preminnula je unatoč pruženoj prvoj pomoći.

"Uz pomoć ostatka posade s kopna i konopa koje su im s stijena ovi uspjeli dobaciti, djelatnici kampa i vatrogasac uz tešku su se muku uspjeli dočepati žala, zajedno sa utopljenicom kojoj, pokazalo se nakon pokušaja njene reanimacije, nažalost više nije bilo spasa.

U međuvremenu dok je akcija spašavanja trajala, na poprište tragedije stigla su i dva tima krčke medicinske pomoći ali, nažalost, niti njihova nastojanja vraćanja u život nesretne žene nisu urodila plodom", rekao je Dinko Petrov, prvi čovjek krčkih vatrogasaca za Novi list.