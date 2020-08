Autor gnjusnog transparenta koji je početkom lipnja šokirao državu policiji je navodno rekao kako mu je žao zbog svega te da ga je društvo ponijelo. Ostali osumnjičeni kažu da nisu znali ispred kakvog natpisa poziraju.

"Ja sam izradio taj transparent. Žao mi je zbog toga. Sve se dogodilo zbog velike količine alkohola. Ne znam zašto sam to uopće napisao. Kriv je alkohol, a i društvo me ponijelo", dio je to priznanja tvorca sramotnog transparenta izvješenog u lipnju ispred kafića na zagrebačkoj Kustošiji, doznaje Jutarnji list.

Autor je kazao kako je na transparentu izradio i ušato "U". Zna da je to znak NDH, ali nije znao je li njegovo isticanje kažnjivo.

Policija je protiv njega i još petorice podignula optužnicu zbog transparenta i povika "Ubij Srbina".

Jutarnji piše kako za autora tužiteljstvo traži djelomično uvjetnu zatvorsku kaznu od 14 mjeseci zatvora s time da najmanje 6 mjeseci mora provesti u zatvoru, dok bi mu ostatak od 8 mjeseci zatvora bio uvjetovan ako u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo. Za ostale okrivljenike traže bezuvjetne kazne po 5 mjeseci zatvora. Većina njih tvrdi kako nisu znali što piše na transparentu, te osuđuju sadržaj.

Jedan od svjedoka ispričao je da su autora pokušali spriječiti da na transparentu ispiše gnjusnu poruku.

Odvjetnik jednog od uhićenih za Jutarnji je potvrdio da su osumnjičeni nedavno pušteni da se brane sa slobode, uz mjere opreza.