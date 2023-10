Četiri troška na koje nikad ne računate prilikom kupovine rabljenog automobila

1. Prijenos vlasništva vozila

Kako bi vaše novo vozilo moglo sudjelovati u prometu, potrebno je obaviti sve obveze u stanici za tehnički pregled. Jedna od tih obveza je i prijenos vlasništva vozila, čiji se iznos može penjati do vrtoglavih brojki. Taj iznos se određuje na temelju snage motora i godine proizvodnje. Primjerice za VW Golf 2.0 TDI iz 2021. godine trošak prijenosa vlasništva vozila iznosi čak 656 €!

2. Pregled automobila

Dodatan par očiju se dodatno i plaća, no može spriječiti velike neplanirane troškove kasnije. Odabrali ste savršenog novog ljubimca, ali za svaki slučaj želite da ga stručno oko pogleda i vidi ono što je vama možda promaklo. Takva vrsta posjeta mehaničaru može iznostit 50 €, pa naviše.

PR (Foto: PR)

3. “Viđeno - kupljeno”

Od trenutka kad ste okrenuli ključ u svom novom ljubimcu i odvezli se do kuće, svaki novi kvar i popravak postaju vaš novootkriveni trošak. To je rizik kojega biste svakako trebali biti svjesni, prilikom kupovine rabljenog automobila od privatne osobe. To je možda problem za budućnost, stoga vjerojatno nećete odmah o tome razmišljati, ali ako već govorimo o svim skrivenim troškovima, svakako treba navesti i ovaj.

4. Leasing i kupovina od privatne osobe ne idu zajedno

Jeste li već znali da je leasing najpopularniji oblik plaćanja kad su u pitanju automobili? Možda vam to ne zvuči primamljivo, ali svakako je lijepo znati da imate više opcija plaćanja, osobito jer automobil nije mali financijski trošak. Leasing vam pruža manji početni trošak, niže mjesečne obaveze od mjesečnih rata za kupovinu automobila na kredit, manje brige o vrijednosti automobila i još mnoge druge. Nije loše imati na pladnju ponuđenu i tu opciju, što privatni prodavatelj rabljenog automobila ne može ponuditi.

Postoji li način na koji mogu izbjeći ili umanjiti ove troškove?

Umanjiti svakako možete, ali da stvar bude još boja, možete u potpunosti i eliminirati ove troškove! U nastojanju da jeftinije i pametnije obavimo kupovinu automobila, usmjeravamo pogled prema Neostaru. Ova inovativna, digitalna platforma osim što je doskočila problemu povjerenja i mijenja tradicionalni odnos između vlasnika rabljenih automobila, mehaničara i kupaca, također štedi vaše novce. Kako? U Neostaru svaki prodani automobil dolazi s NEOSTAR Premium Jamstvom, svako je vozilo pregledano u 59 točaka prije objave, dostupna je i opcija povrata vozila unutar petnaest dana, a tu je i odabir željenog načina plaćanja. Možda najvažnije, neovisno o vozilu, Neostar svoje kupce u potpunosti oslobađa troška prijenosa vlasništva vozila.

PR (Foto: PR)

Tehnologija ide galopirajućim korakom prema naprijed, a ono što mi možemo učiniti je: Uzeti sve ono što nam čini život boljim i lakšim, a uz to i zadržati više novca u svom novčaniku. Sada, kad imate sve potrebne podatke, na vama je da odaberete način kupovine rabljenog automobila.