Dok su neki učenici i roditelji zadovoljni provedbom online nastave u doba pandemije koronavirusa, drugi traže pomoć pri učenju i savladavanju gradiva. Zbog toga je jedan bračni par odlučio pokrenuti akciju kojom nudi pomoć i učenicima i roditeljima.

Nakon odluke o online nastavi, bračni par Hrvoje i Helena Tkalčić, pokrenuli su akciju u kojoj besplatno nude usluge kvalitetnog i funckionalnog učenja tijekom pandemije koronavirusa i novog oblika nastave. ''Već prilikom prvog lockdowna - na proljeće, primijetili smo abnormalno povećanje aktivnosti na našim službenim web stranicama i društvenim mrežama, a zabrinuti roditelji krenuli su nas intenzivno kontaktirati s molbama za savjetima oko pomoći djeci s novim formatom nastave koji se tada pojavio - online nastavom i TV školom. Ti su formati njihovoj djeci, đacima, unijeli popriličan stres u život, s kojim su se mnogi teško nosili'', kaže je Hrvoje Tkalčić, vlasnik.

Izazovna vremena za učenike, ali i roditelje, rezultirala su pokretanjem međunarodnog programa certificiranih nastavnika. ''Konstantno smo pomagali pojedincima, no u jednom trenutku smo odlučili objaviti kako smo stavili na raspolaganje sve svoje resurse - potpuno besplatno, svim učenicima i studentima kojima je bila potrebna pomoć pri učenju u ovim izvanrednim okolnostima. ''Škola brzog čitanja i mudrog učenja' međunarodni je program koji funkcionira u 6 država i gotovo 50 gradova. U Hrvatskoj smo prisutni u 23 grada gdje nastavu vodi više od 60 nastavnika posebno certificiranih za ovaj tip nastave. Kako nam je odlukom Stožera zabranjen rad (iako se stalno ponavlja da obrazovanje ima prioritet i da je to jedna od stvari koja nikako ne smije 'stati'), tako su trenutno i naši nastavnici bez posla'', pojasnio je Tkalčić.

Hrvoje i Helena Tkalčić Foto: Hrvoje Tkalčić

U svojoj školi, nude nekoliko programa. ''Svjesni situacije u kojoj se svi nalazimo, a posebno naša budućnost, naši učenici i studenti, te uprava Škole brzog čitanja i mudrog učenja, koju u RH čine moja supruga Helena Tkalčić i moja malenkost, smo odlučili zajedno s generalnom upravom staviti na raspolaganje sve te nastavnike upravo svim učenicima i studentima kojima je potrebna pomoć u ova izazovna vremena. Nudimo više programa, metodološki, programom i po trajanju prilagođenih raznim dobnim skupinama'',kaže Tkalčić.

''Primamo 100 puta više informacija''

Naveo je vještine koja njihova škola brzog čitanja i mudrog učenja nudi svojim polaznicima. ''Težište je na mudrom učenju. Prosječan čovjek danas, u odnosu na prije samo 30 godina, prima gotovo 100 puta više informacija zbog čuda koja su se dogodila u međuvremenu, posebno pojave intereneta. Naravno da se javlja potreba za brzim primanjem informacija gdje u fokus dolazi brzo čitanje, zatim za izdvajanjem bitnog iz šume primljenih informacija, organizacije bitnog - prvo u glavi, zatim uz pomoć alata za vizualno učenje, pamćenja bitnog i na kraju prezentacije cijele priče, u pismenom i usmenom obliku. To su vještine koje našim polaznicima 'ugrađujemo' od malih nogu, a savladavanjem tih vještina postajete sposobni funkcionalno učiti što znači, točno onoliko koliko je potrebno pri čemu ostaje više vremena za slobodne i sportske aktivnosti što je izuzetno bitna stvar u cijeloj priči'', pojasnio je Hrvoje.

Djeluju na području cijele Europske Unije. ''Vještine kojima mi učimo naše polaznike stavljaju ih u prednost ispred njihovih vršanjaka, kolega, kasnije konkurencije na poslu, a ono što je najvažnije - primjenjive su u svakodnevnom životu. Funkcionalno učenje je ono što traže ozbiljne tvrtke za svoje zaposlenike, posebno za dobre pozicije. To je ono što mi nudimo. Engleski pojam za funkcionalno učenje, odnosno proširenje kapaciteta za funkcionalno učenje glasi learnability. Na ovim prostorima mi smo prvi postali svjesni te činjenice. Vlasnici smo learnability.eu web domene, dakle za područje cijele EU te u sklopu te domene izdajemo diplome našim diplomantima'', kazao je Tkalčić.

Izdvojio je ključni problem online nastave.''Socijalizacija, odnosno druženje nastavnika s učenicima i učenika međusobno. Trebamo se zapitati kako bismo društvo postali samo uz online nastavu. Ništa ne može nadoknaditi fizičko održavanje nastave'', zaključio je Tkalčić.

Što se odaziva tiče, prezadovoljni su. ''Padamo s nogu. No, to je ono zbog čega sve ovo radimo i što nas ispunjenje, tu smo za naše školarce i studente, jedino pravo mjesto na koje se mogu osloniti'', rekao je Tkalčić.

Naveo je problematiku hrvatskog školstva, u kojem kaže da to ''nije funkcionalno učenje''. ''Ne znam po čemu bi se klasični obrazovni sustav trebao nazivati 'mudrim učenjem'? Svjedočimo ponavljanjem istih pogrešaka zadnjih barem 30 godina. Djeci se od malih nogu govori da je dobro učiti ponavljanjem (što prolazi, no do kojeg trenutka si možete priuštiti takav luksuz da izdvajate većinu vremena za učenje, to nije funkcionalno). Uči ih se podcrtavati, prepisivati, raditi mentalne mape koje nemaju veze s pravim mentalnim mapama. I dalje sve počiva na teoriji zagrijavanja stolca. U Hrvatskoj i generalno u cijeloj regiji, jedino 'Škola brzog čitanja i mudrog učenja' uči funkcionalnom učenju, što Vam mogu potvrditi tisuće naših polaznika koji su završili program'', zaključio je Hrvoje Tkalčić.