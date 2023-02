Ostalo je manje od mjesec dana za prijave najkreativnijih projekata u arhitekturi za koje grupa Wienerberger dodjeljuje nagradu Brick Award.

Ova prestižna nagrada dodjeljuje se kako bi se nadahnulo i motiviralo arhitekte da istraže nove mogućnosti u pristupu gradnji glinenim materijalima, a svoje projekte mogu prijaviti arhitekti, kritičari i novinari arhitekture. Kriteriji za odabir uključuju inovativni dizajn eksterijera i vješto korištenje opeke kao glavnog materijala te funkcionalnost, održivost i energetsku učinkovitost građevina.

Brick Award 22: Jingdezhen Imperial Kiln Museum – China (Foto: Photographer: schranimage / Studio Zhu Pei)



Wienerberger Brick Award obuhvaća projekte koji ostavljaju snažan i trajan dojam u arhitekturi te je ujedno priznanje posebno uspješnim primjerima moderne arhitekture od opeke. Ovogodišnji Brick Award usmjeren je na održivost, klimatske promjene, energetsku učinkovitost te udobnost stanovanja – primjerenost projekta u odnosu na njegovu namjeru, vrstu zgrade i kulturni kontekst. Pobjednički projekti nagrađuju se novčanim nagradama, a fotografije projekta objavljuju se diljem svijeta. Nagrada se dodjeljuje u pet kategorija unutar kojih će biti odabran pobjednik kategorije kao i jedan glavni dobitnik. Kategorije su Feeling at home, Living together, Working together, Sharing public spaces i Building outside the box.

Brick Award 22 project: VH House (Foto: Photographer: Hoang Le)



U natječaju se opeka stavlja u središte pozornosti čime se pokazuje kako uzbudljiva, izuzetna i moderna može biti arhitektura koja koristi opeku. Osim što osvaja svojom dugotrajnošću, sve veći broj arhitekata odabire je zbog brojnosti oblika i boja u kojima dolazi. Krajnji cilj nagrade Brick Award je potaknuti izgradnju sve održivijih i energetski učinkovitijih objekata koji će zadovoljiti potrebe suvremenog stanovanja i stvoriti temelje za budućnost gradnje. Internetska platforma otvorena je za prijavu na natječaj, a prijave su moguće do 14. ožujka 2023. godine. Više o međunarodnoj nagradi kojom se daje priznanje vrhunskom arhitektonskom projektu od opeke možete pročitati na službenoj Brick Award web stranici.