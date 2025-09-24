Božićna čarolija Malte – povijest, vino i nezaboravni trenuci!

Prošetajte čarobnim ulicama Vallette, grada koji su stoljećima čuvali viteški redovi St. John. Svaka palača, trg i kameni prolaz pričaju priče prošlih stoljeća, dok monumentalna katedrala sv. Ivana oduševljava bogatstvom umjetnosti i povijesnim blagom. Tijekom Adventa, Valletta zasja posebnim sjajem, a povijesne ulice pretvaraju se u bajkovitu kulisu – mjesto gdje se povijest spaja s romantikom svjetlucavih lampica i mirisima mediteranske kuhinje.

U slikovitom Birgu i šarmantnom ribarskom mjestu Marsaxlokku otkrijte vrhunske mediteranske specijalitete – svježe ulovljenu ribu, šarene morske plodove i tradicionalne lokalne delikatese, dok vas Plava špilja očara igrom svjetla i tirkiznog mora koje se probija kroz dramatične stijene. Posjetite Mdinu i Rabat, gdje duh prošlih stoljeća lebdi u zraku, a u uskim ulicama i tihim trgovima osjećate težinu povijesti. Nedaleko Rabata, u boutique vinariji Ta’ Betta, doživite čaroliju vrhunskih vina usred beskrajnih vinograda – idealno za trenutke opuštanja i uživanja u autentičnom okruženju.

Za obitelji, Popeye Village je prava mala oaza zabave – jedini svjetski sačuvani filmski set koji danas donosi osmijehe i radost djeci, ali i roditeljima. Ovdje možete provesti cijeli dan u igri, smijehu i napraviti neke nezaboravne fotografije.

Na obližnjem otoku Gozo, priroda i povijest spajaju se u savršenom skladu. Otkrivanje mističnih hramova Ġgantija, starijih od samih piramida, ili veličanstvene Citadele u Victoriji, s panoramom koja oduzima dah, pretvara svaki korak u putovanje kroz vrijeme.

Odaberite jedan od vrhunskih hotela DB grupe u ponudi Crnog Jaja i uživajte 5 dana na Malti:

Xemxija Bay Hotel 3*

Smješten u slikovitom zaljevu Xemxija, na sjeveru Malte, s prekrasnim pogledom na more i idealan za opuštanje uz plažu i mediteranske zalaske sunca. Doživite pravu maltešku avanturu uz 4 noćenja s doručkom za 2 osobei samo 229 €!

Seabank Resort & Spa 4*

Smješten u Mellieħa Bay, s direktnim pristupom plaži, bazenima i spa sadržajima, idealno za obitelji i sve koji žele spoj odmora i wellnessa. Prepustite se luksuzu uz 4 noćenja s polupansionom plus za 2 osobe ili 2 osobe i 1 dijete do 11 godina, već od samo 299 €!

Hotel San Antonio 4*

Smješten u mirnom gradiću Mellieħa, okružen prirodom i pješčanim plažama, savršen za ljubitelje povijesti i autentične malteške atmosfere.Opustite uz mediteranske zalaske sunca i 4 noćenja s polupansionom plus za 2 osobe ili 2 osobe i 1 dijete do 11 godina, već od samo 352 €!

Dok ste na Malti iskoristite i priliku da iskusite gastro čaroliju malteških specijaliteta u restoranu Yana’s uz izbor između zečjeg specijalitet ili bragioli i čašu vina, za dvije osobe i samo 22 €

Malta – doživljaj za pamćenje. Saznajte više i rezervirajte svoje nezaboravno putovanje na CrnoJaje.hr.

