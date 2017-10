Napokon 18. sloboda, vozačka dozvola, užitak u vožnji najbolji u vlastitu automobilu. Uz bakinu podršku novac ćete najčešće imati za jeftin rabljeni automobil.

Voziti se s kim želite, kad god želite, kamo god poželite. Prvi vlastiti automobil za mnoge je mlađe punoljetnike važan korak prema samostalnosti. Međutim, većina 18-godišnjaka nema novca, 25.000 kuna često je gornja granica. Jednostavno osnovno pravilo glasi: u klasi do 25.000 kuna kupujte prema stanju, a ne prema marki, boji ili opremi.



Ne dajte se zavarati sjajnim metalik lakom i lijepim aluminijskim naplatcima. Stanje tehnike i karoserije mnogo je važnije, jer nitko ne želi kupiti jeftin mali automobil i nakon toga plaćati popravke u visini kupovne cijene. Nije li onda bolje odmah kupiti automobil star godinu dana za puno veći novac? Ne, nije potrebno. U kategoriji između 15.000 i 25.000 kuna postoje zaista dobri automobili koje nećete morati naknadno popravljati.



Ovako bi trebao izgledati savršen prvi automobil: dobro održavan mali ili kompaktni automobil s benzinskim motorom od najviše 90 KS kako biste uštedjeli novac na osiguranju, gorivu i posebnom porezu na motorna vozila. Budite oprezni s jeftinim dizelašima s mnogo prijeđenih kilometara: Troškovi za tipične popravke turbopuhala ili sustava za ubrizgavanje (injektori, visokotlačna pumpa) brzo dosežu četveroznamenkaste iznose. Usto, ne zaboravite da za razliku od benzinaca koji imaju katalizator, stari dizelaši često nemaju eko vinjetu. Također, u međuvremenu su mnogi jeftini kompakti dobili ESP. Pokazat ćemo vam što se nudi u klasi za početnike.

Mercedes A klase

Na međunarodnoj izložbi automobila 1997. na Mercedesovu je postolju bila parkirana mala senzacija: radikalna nova konstrukcija malog automobila u obliku sendviča. Test stabilnosti automobila također je imao radikalne posljedice. Naime, mali se Benz prevrntao pa zbog toga od veljače 1998. ima serijski ESP. A danas? Mnogi primjerci prve A-klase (W 168, 1997. – 2004.) već miruju na grobljima automobila i potajno hrđaju ispod velike maske. Namjeravate li je kupiti, nemojte nužno gledati tamo. Naša probna A-klasa 160 sa skoro 200.000 km hrđa na stražnjim blatobranima, usto propušta crijevo za benzin. Cijena je privlačna: 22.580 kuna.

Opel Corsa

Vozači malih automobila žele jednu stvar prije svega ostalog: uštedjeti. Što je onda bolje od kupnje kralja štediša s dizelskim motorom kakva je Corsa C 1,7 DTI. Petnaest godina star Opel sa 75 KS prešao je jedva 100.000 kilometara i stoji 23.350 kuna. Mali Opel iz spremnika posiše samo pet litara dizela na 100 km. Međutim, dizel se isplati samo ako mnogo vozite, jer viša cijena će poništiti prednost male potrošnje. Usto su tipični popravci dizelskih motora skupi. Nedostaci malog Isuzuova dizelaša: neispravne upravljačke jedinice pumpe za ubrizgavanje i potrgani pogonski kotači crpke za ulje.

Ford Fiesta

Fiesta, model koji se proizvodio od 1995. do 1999., pravi je automobil za one koji osim vožnje žele naučiti i nešto o popravcima. Zamjenskih dijelova na auto otpadu ima napretek, tehnika je jednostavna. Doduše, 1,3-litreni četverocilindarski motor s dolje postavljenim bregastim vratilom (60 KS) ubraja se u staro željezo, ali unatoč tomu je pouzdan i vrlo izdržljiv. To ne vrijedi za karoseriju koja u starim danima jako hrđa. Svako pogledati stanje istrošenosti guma i amortizera. I uljno korito na sebi ima debelu koru od hrđe zbog oštećenja od šljunka, pri sljedećoj zamjeni ulja trebalo bi ga zamijeniti za bolje ili novo.

Renault Twingo

Na njegove poluokrugle naivne oči ne padaju samo žene. Twingo (1993. − 2007.) je karakteran automobil i već odavno na putu prema klasiku među malim automobilima. Osim toga, Twingo 1,2 (58 KS) svojim često natprosječno dobrim stanjem posve zadovoljava naša očekivanja. Ako vozilo ima potvrde o zamjeni ulja, uredne gume i nov ispušni lonac – to su znakovi brige prijašnjeg vlasnika. Idealno brojač kilometara ne pokazuje ni 120.000 km, unutrašnjost Twinga često izgleda vrlo očuvano jer su materijali otporni na habanje. Sve to za prosječnu cijenu od 22.000 kuna.