Automobili nemaju dušu, ali itekako osjećaju kako se prema njima odnosimo. Uz pravilno korištenje možemo im drastično produžiti vijek trajanja

Svaki vlasnik automobila želio bi da njegov ljubimac traje što duže. Da bismo to postigli, vrijedi se pridržavati određenih pravila koje nerijetko zaboravljamo ili pak nesvjesno radimo greške koje štete automobilu. Na ovo treba obratiti posebnu pozornost.

1. Neredovit servis

Ključna stvar koja direktno utječe na trajnost vozila jest pridržavanje tvornički propisanih servisnih intervala. Preporuka je vlasnicima vozila da svoj automobil vode u servise u točno propisanim intervalima.

To je dakle prva i osnovna stvar koje se treba pridržavati ako želimo produžiti vijek trajanja automobila, odnosno zadržati ga u dobroj formi.

Posljedica: neredovito održavanje skraćuje vijek trajanja automobila kao cjeline, a posebno skraćuje vijek trajanja motora. Također je veća potrošnja goriva, češći su kvarovi, a samim time i veći su troškovi održavanja. Stoga ne štedite na redovnim servisima.

2. Hladan start/opterećenje hladnog motora

Moderni automobili danas ne zahtijevaju postupak grijanja na mjestu kao što je to nekada bio slučaj. Dovoljno je nakon pokretanja krenuti s laganom vožnjom i postupno grijati vozilo. Forsiranjem, odnosno opterećenjem hladnog motora javljaju trenja između elemenata. Čak ni hladno ulje nema svojstva podmazivanja kao kad je na radnoj temperaturi. Također, važno je da se metal grije postupno i ravnomjerno, jer se u suprotnom povećava zamor materijala.

Posljedica: opterećenje hladnog motora dovodi do oštećenja ležajeva na radilici, ali i ostalih pokretnih dijelova motora. Opterećena je i osovina turbopunjača. Opteretite li motor jednom, posljedice možda neće biti vidljive odmah, ali dugotrajno sigurno hoće. Najprije će se to odraziti u smanjenoj snazi motora, a na kraju će se čuti i lupanje iz motora. To znači kraj.

3. Neodgovarajući okretaji

Idealni okretaji za motor su oni kod najvećeg okretnog momenta motora. Suprotno mišljenjima, preniski okretaji ne moraju značiti i veću štedljivost. Ipak, štetnije od brige o potrošnji kod malih su okretaja niži pritisak ulja, a time i slabije podmazivanje. Isto tako, manji je i protok vode, jer je pumpa spojena s radilicom motora. Previsoki okretaji motora pak znače bržu potrošnju pokretnih dijelova. Stoga je najbolje voziti u srednjem režimu rada.

Posljedica: vožnja na preniskim okretajima opasna je za turbodizelske motore jer može uzrokovati začađenje i blokiranje EGR ventila. U slučaju visokih okretaja, skraćuje se vijek trajanja zbog povećanog trenja.

4. Noga na kvačilu

Jedna od najčešćih pogrešaka koju rade vozači jest da drže pritisnuto kvačilo dok čekaju na semaforu. I ne samo to, neki vozači znaju držati nogu na papučici kvačila za vrijeme vožnje. To sve nije dobro jer se na taj način vrši pritisak na potisnom ležaju.

Naime, danas većina automobila ima hidraulično kvačilo, a tolerancije između lamele i zamašnjaka vrlo su male. Zato lijevu nogu držite na predviđenom osloncu pored papučice kvačila te da na mjestu, dok čekate na semaforu, automobil bude u neutralnom hodu, a kvačilo otpušteno. Slično vrijedi i za automatik, gdje je preporuka čekati na semaforu u N poziciji, umjesto u D stupnju.

Posljedica: držanje pritisnutog kvačila ubrzano troši potisni ležaj, a držanje noge na kvačilu može dovesti do bržeg trošenja lamele. Nakon toga slijedi proklizavanje lamele, a potom i zamjena.



5. Ruka na mjenjaču

Mnogi vozači za vrijeme vožnje drže ruku na ručici mjenjača. Ručica mjenjača direktno je vezana s elementima mjenjača. Držanjem ruke na ručici mjenjača za vrijeme vožnje vrši se pritisak na elemente sinkrona.

Posljedica: pritisak na elemente mjenjača dovodi do pojačanog trošenja. Najčešći simptom je teži ulazak u određeni stupanj prijenosa.