Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
POKROVITELJ MOTO-RIS d.o.o.

Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti

Piše Nova Studio, 18. prosinca 2025. @ 16:30 komentari
Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti
Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti Foto: Moto-Ris
Kupnja automobila danas rijetko je impulzivna odluka. Većina nas traži nešto što će izdržati svakodnevni ritam, ali i vikende, putovanja, promjene planova.
Najčitanije
  1. Potres u Dalmaciji
    Dobro se osjetio

    Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
  2. Požar na Veterinarskom fakultetu
    Vatrogasci na terenu

    FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
  3. Ruski graničari ušli u Estoniju
    ruski graničari

    Objavljena fotografija: Ruski vojnici upali u državu članicu NATO-a
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
VIDEO Kaos u Zagrebu: Pogledajte što su ovi vozači napravili tijekom gužve
neodgovorna vožnja
VIDEO Kaos u Zagrebu: Pogledajte što su ovi vozači napravili tijekom gužve
U moru kod Nice pronađena olupina francuskog putničkog zrakoplova iz 1968.
Poginulo 95 ljudi
Nakon gotovo 60 godina pronađena olupina aviona: Sumnja se na zataškavanje uzroka pada
Oglasila se banka koja je kažnjena s 1,5 milijuna eura
Objasnili razloge
Oglasila se banka koja je kažnjena s 1,5 milijuna eura
Neredi u glavnom gradu! Prosvjednici se sukobili s policijom, intervenirali suzavcem i vodenim topom
stravične scene
FOTO Neredi u glavnom gradu! Prosvjednici se sukobili s policijom, intervenirali suzavcem i vodenim topom
Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti
POKROVITELJ MOTO-RIS d.o.o.
Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti
Ruski novac, europske dileme i sigurnost Poljske: Tusk upozorava Europu i svoje sunarodnjake
TEŠKI PREGOVORI
Donald Tusk dao ozbiljno upozorenje: "Želim da ovo shvate svi, ako Ukrajina padne..."
Vatrogasci gase požar na Veterinarskom fakultetu
Vatrogasci na terenu
FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
Snažan potres pogodio Dalmaciju: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Dobro se osjetio
Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
BiH: Masovne bombaške prijetnje poslane školama
PREKINUTA NASTAVA
Masovne prijetnje bombama školama u susjedstvu! "Mi smo ratnici Islamske države"
Od 1. siječnja 2026. nove stope poreza na dohodak u 13 općina i gradova
Od 1. siječnja
Uskoro velike promjene na plaći: Evo komu će rasti, a komu će se smanjiti
Objavljena snimka: Ruski vojnici upali u državu članicu NATO-a
ruski graničari
Objavljena fotografija: Ruski vojnici upali u državu članicu NATO-a
U zagrebačkom vrtiću otkrivena Legionella! Djeca premještena, inspekcija dolazi i u školu
Oglasila se ravnateljica
U zagrebačkom vrtiću otkrivena Legionella! Djeca premještena, inspekcija dolazi i u školu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Snažan potres pogodio Dalmaciju: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Dobro se osjetio
Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Vatrogasci gase požar na Veterinarskom fakultetu
Vatrogasci na terenu
FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
Novi udar na pušače! Stiže novo poskupljenje, evo i od kada: "Trgovci će pokušati prevaliti porez na krajnjeg potrošača"
povećanje trošarina
Novi udar na pušače! Stiže novo poskupljenje, evo i od kada: "Trgovci će pokušati prevaliti porez na krajnjeg potrošača"
show
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Istina koju ne želite čuti, ali morate
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Što kažete?
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
tech
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Promjena pristupa
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
sport
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
užas!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
Ante Budimir zaključio ludnicu u Kupu: Nakon šest golova u 120 minuta, Osasuna prošla dalje
Drugoligaš ih namučio
Budimir zaključio ludnicu u Kupu: Nakon šest golova u 120 minuta, Osasuna preživjela
tv
MasterChef: MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
LIJEPO!
MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
putovanja
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
dvogodišnji posao
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Kolač koji ste proglasile najtežim za izradu
Zadaje puno posla
Usudite li se raditi ga? Preko 3000 čitateljica ovaj je kolač proglasilo pravom slatkom mukom
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene