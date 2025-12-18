Galerija 11 11 11 11

Zato se sve više vozača odlučuje za promišljene izbore koji nude bolji omjer uloženog i dobivenog, više prostora za svakodnevne potrebe i osjećaj više klase u vožnji. Posebno se cijene modeli koji su se kroz vrijeme pokazali pouzdanima i koji zadržavaju svoju vrijednost.

U toj skupini ističe se Volvo XC60 T6 PHEV Plus Dark, model koji je već izgradio reputaciju automobila na koji se može računati, a trenutačno je oglašen na platformi Bijelo Jaje.

Automobil koji olakšava vožnju: SUV koji se jednako dobro snalazi u gužvi, garaži i na otvorenoj cesti (Foto: Moto-Ris)

Električan kad ima smisla, snažan kad zatreba

Ono što se brzo primijeti u svakodnevnoj vožnji jest koliko se ovaj Volvo lako prilagođava. U gradu se često vozi na struju, bez razmišljanja o prebacivanju načina rada. Jednostavno radi ono što je u tom trenutku najlogičnije. Kad izađeš na otvorenu cestu, kombinacija benzinskog i električnog motora daje dovoljno snage da se osjećaš sigurno i opušteno, bez napora i nervoze.

To nije auto koji te tjera da stalno razmišljaš o tehnologiji ispod haube. Ona je tu da olakša vožnju, a ne da je komplicira.

Plus Dark paket daje XC60-ici malo oštriji, sportskiji izgled. Dizajn je dovoljno čist da izgleda aktualno i nakon nekoliko godina, što je kod rabljenih automobila velika prednost.

To je jedan od onih automobila koji jednako dobro izgleda ispred poslovne zgrade, obiteljske kuće ili na parkiralištu negdje usput, na putu prema vikend destinaciji.

Tehnologija koja pomaže

Volvo je poznat po sigurnosnim sustavima, ali ovdje je važnije kako se oni osjećaju u praksi. Sustavi poput adaptivnog tempomata i pomoći u vožnji na autocesti skidaju dio tereta s vozača, posebno na duljim relacijama. 360° kamera i senzori olakšavaju svakodnevne situacije poput parkiranja i manevriranja po gradu.

Infotainment s Google integracijom brzo se pokaže kao nešto na što se navikneš bez učenja. Navigacija, prometne informacije i glasovne naredbe rade intuitivno bez suvišnih izbornika i frustracija.

U kabini je sve postavljeno tako da vožnja ostane ugodna i nakon nekoliko sati. Sjedala su udobna, prostor je dobro iskorišten, a panoramski krov daje dodatni osjećaj otvorenosti. To je interijer koji ne umara, nego poziva da ostaneš još malo u njemu, bilo da je riječ o putovanju ili samo još jednoj kavi prije povratka kući.

Zašto baš ovaj Volvo?

Premium automobili poput ovog Volva često nude ono što se najviše cijeni u svakodnevnoj vožnji: višu razinu opreme, snažne i uglađene pogone te kvalitetu izrade koja se osjeti s vremenom. Kod Volva dodatnu vrijednost donosi reputacija pouzdanosti, sigurnosti i dugovječnosti, zbog koje se njegovi modeli često biraju kao dugoročno rješenje.

XC60 T6 PHEV posebno je zanimljiv jer spaja električnu vožnju za svakodnevne potrebe i snagu za sve ostalo. Na kraju, ovaj Volvo nije automobil koji od vozača traži da mu se prilagodi. On se uklapa u već postojeći životni ritam: posao, obitelj, putovanja i spontane promjene planova.

I upravo zato ga je lako zavoljeti. Ne zato što ima sve, nego zato što sve što ima - ima smisla. A možda ga zavolite još i više kad pogledate dodatne fotografije i detalje na platformi Bijelo jaje.