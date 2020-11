Vladimir Kraljević, vlasnik licence za izbor Miss Universe, dugogodišnji je prijatelj Donalda Trumpa. Samo za Novu TV, prokomentirao je američke izbore, ali i 5 godina mandata Donalda Trumpa.

"To je jedna od najdivnijih osoba koju sam ja sreo u životu. Evo to nitko u Europi neće reći. Ne puši, ne pije, ne lumpa, helloo. Radi 24 sata. To je Trump", tako je Vladimir Kraljević opisao trenutnog predsjednika SAD-a.

Na pitanje je li za njega Trumpov mandat bio neočekivan, Kraljević odgovara: "Ne, on živi za predsjednikovo mjesto. To je njegov život. Njegova dva sina i kćerkica, oni žive za to. Oni hoće da unaprijede Ameriku."

Rekao je da će svijet, ako Trump opet pobijedi, dobiti lidera "kakvog dosad nije imao" te naglasio kako je Trump '80-ih spasio New York od bankrota.

Pitali smo ga i za Prvu damu.

"Melania je jedna prekrasna povučena dama i svi su ljubomorni na nju, to je problem s našom civilizacijom, specijalno Europe, čim je netko malo uspješan - svi su protiv. Ona je jedna od najuspješnijih slovenskih ladies worldwide", smatra.

Uvjeren je u Trumpovu pobjedu.

"Osobno mislim da će pobijediti jer znam kako Amerika misli. Hollywood ga ne voli, press ga ne voli. Ali, svi business people u Americi su ludi za Trumpom", zaključio je.



