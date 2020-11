O tome što do sad prebrojani glasovi pokazuju i u kojem smjeru ide Amerika s profesoricom Marijanom Grbešom Zanzirović i bivšim predsjedateljem Opće skupštine Ujedinjenih naroda i makedonskim ministrom vanjskih poslova Srđanom Kerimom u studiju Dnevnika Nove TV razgovarala je reporterka Ivana Petrović.

Glasovi američkih birača još nisu prebrojani, no prema posljednjim informacijama Joe Biden je u prednosti pred Donaldom Trumpom u ključnim državama. Gosti Ivane Petrović odgovarali su na pitanje postoji li mogućnost da Trump stigne Bidena.

"Ni da ni ne. Ako Biden zadrži prednost, dobit će izbore. Ima još puno glasova koje treba prebrojati", kaže profesorica.

Srđan Kerim smatra da se Trumpu ne piše dobro.

"Karakter će imati odlučujuću ulogu, na štetu Donalda Trumpa, on je pokazao da je istina samo ono što misli, izgubio je osjećaj za realnost. Odnos snaga se pomiče u korist Demokrata. Ne vjerujem da će Trump ostati u Washingtonu, bolje da razmišlja o Las Vegasu ili Hollywoodu", kaže Kerim.

Što se tiče izbora za Kongres i Senat Grbeša Zantirović kaže: "Demokrati su mislili da će bolje proći, vode i vjerojatno će zadržati većinu, ali su izgubili neka mjesta koja su očekivali. Bitka za Senat je izjednačena, iako će najvjerojatnije Republikanci zadržati većinu. Tu je bitka izjednačena što pokazuje da je Amerika duboko podijeljena". Kerim se nadovezuje kako "ta podjela potječe još iz vremena Građanskog rata, moglo bi se reći da ovaj rezultat pokazuje da građanski rat još nije završen, ali moramo podići ozbiljnost i shvaćanje Amerikanca što se tiče institucija", kaže i dodaje da su Amerikanci time postigli ugled u svijetu kao demokracija kojoj su institucije najvažnije.

"Ipak su to Sjedinjene Američke Države, a ne razjedinjne američke države", dodao je.

Komentirali su i odnos glasova, Grbeša Zanzirović kaže da se cijelo vrijeme u pitanje dovodi regularnost poštanskih glasova, a Kerim ističe da Amerika počiva na aglosaksonskom pravu i "svatko zna da u Americi važi princip - sve što je legitimno je legalno".

Trump je rekao da će priznati poraz ako razlika bude veća, no hoće li zakomplicirati ako izgubi izbore? Kerim kaže da će pokušati, no može se dogoditi i situacija da rezultat bude neriješen, no Amerika zna i za taj presedan i na sve je spremna.

Grbeša Zanzirović objasnila je zašto se Trumpa percipira kao rasista: "Njegov disukrs je agresivan i politički nekorektan, i nije jasno osudio neke ružne pojave u američkom društvu, pogotovo rasno obojene teme. Ako se netko ne ogradi dovoljno oko nekih stvari pitanje je je li to samo komunikacijski. Amerika je zemlja koja je osjetljiva na to, raizam je velik problem, ako niste politički korektni, ako ne rješavate problem, postavlja se pitanje u kojem smjeru idete".

Kerim se osvrnuo na percepciju Trumpa kao rasista i na ulogu Bidenove kandidatkinje za potpredsjednicu Kamalu Harris. Kaže da će ona biti predsjednica ako Biden odstupi zbog zdravlja. Objašnjava kako Trumpa percipiraju kao rasista zbog nezgrapne i loše komunikacije s publikom koja je tumačila njegovo inzistiranje na redu i poretku. "Kamala Harris gradila je cijeli karijeru na tome, nema razlike u tome što je ona radila i što je Trump komunicirao kao princip. Uvođenje Harris u igru je imali za cilj da se napravi kombinacija da bude jedan bijeli i jedan Afroamerikanac", kaže Kerim te ističe da Afro-Amerikanci imaju i problem da ne znaju kako nazivati sami sebe, a to je pitanje koje se mora riješiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr