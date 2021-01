Ne stišavaju se reakcije na sumanut upad pristaša još uvijek aktualnog predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa u srijedu u Washingtonu. O situaciji smo razgovarali s okružnom sutkinjom iz Clevelanda.

"SAD su kao država puno bolja od ovoga što se dogodilo u Washingtonu i mogu se samo nadati da će nacionalno ozdravljenje početi Trumpovim odlaskom. Fanatizam koji je on uspio izvući iz svojih pristaša mogu usporediti s drugim karizmama mračnih dijelova povijesti.

I službeno je: Elektori potvrdili Bidenovu izbornu pobjedu, on oštro osudio ponašanje Trumpa

Puno problema proizlazi i iz činjenice da nema uravnoteženih vijesti, ovisno koji medij u Americi pratite možete samo povjerovati onome što govore dok je za neke medije Trump antikrist“, smatra Mira Starešina, okružna sutkinja u Clevelandu.

U razgovoru za DNEVNIK.hr kazala je kako je suludo misliti da ljudi koji su se okupili ispred zgrade Kongresa prosvjeduju protiv rezultata izbora.

"Apsolutno svi dokazi koji postoje pokazuju da su izbori bili pošteni i da su rezultati valjani. Mogu samo zamisliti što svijet govori o ovome. Nadam se da odlaskom Trumpa svi možemo početi raditi bolje“, zaključuje.

O djelovanju Nacionalne garde koje je prema prosvjednicima bilo poprilično pasivno, Starešina kaže kako je pozvana tek nekoliko sati nakon juriša.

"Kad su došli do zgrade Kongresa, upali su u federalnu građevinu i svi oni koji su to učinili sigurno će se suočiti sa zatvorskom kaznom. Naša zemlja se uvijek temeljila na pravu na miran prosvjed, ali ne na ovome što se dogodilo u Washingtonu. Nažalost, Trump je toliko toga lošeg potaknuo u ovoj zemlji", kaže Starešina.

Društvenim mrežama šire se i fotografije i snimke unutrašnjosti zgrade Kongresa nakon kaosa kojeg je u srijedu izazvala razjarena gomila.

