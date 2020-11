Američka Uprava za opće poslove izvijestila je izabranog predsjednika Joea Bidena da je administracija Donalda Trumpa spremna za početak formalnog prijenosa ovlasti.

U pismu koje je u ponedjeljak poslala Emily Murphy, upraviteljica Uprave za opće poslove (GSA), stoji da je sadašnja administracija spremna na prijenos ovlasti s Donalda Trumpa na Joea Bidena.

"Ozbiljno shvaćam ovu ulogu i, zbog najnovijih događanja koja uključuju pravne izazove i potvrde izbornih rezultata, šaljem danas ovo pismo kako bih omogućila da Vam sredstva i službe budu dostupne", napisala je u pismu upućenom Bidenu šefica ove savezne agencije Emily Murphy, piše CNN koji je prvi objavio pismo.

Zastupnici u Kongresu i pripadnici poslovnog svijeta posljednjih su dana vršili pritisak na ovu malo poznatu saveznu agenciju čije je formalno priznavanje rezultata američkih izbora ključno za prijenos vlasti s Trumpove administracije na Bidenov tim, što se smatra bitnim za nacionalnu sigurnost, odgovor na covid-19 i za druga ključna područja.

GSA je ranije objavila da će Murphy, koju je na to mjesto 2017. imenovao Donald Trump, utvrditi ili formalno odobriti prijenos vlasti kada bude jasno tko je pobjednik.

"Suprotno medijskim izvješćima i insinuacijama, moja odluka nije donesena iz straha ili favoriziranja", napisala je Murphy.

O pismu se ubrzo oglasio i sam Trump, koji je na Twitteru zahvalio Murphy na njezinoj odanosti SAD-u, ali joj poručio da učini ono što mora.

"Maltretirali su je, prijetili joj, i zlostavljali ju. Ne želim da se to događa njoj, njezinoj obitelji ili zaposlenicima GSA-e. Naš se slučaj SNAŽNO nastavlja", objavio je Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...