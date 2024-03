Agilnost nije rezervirana za startupove: Priča OTP banke

Iako je posljednje desetljeće iznjedrilo mnoštvo pristupa i filozofija na temu organizacije fleksibilnih i inovativnih poslovanja, malo koja se toliko dugo zadržala i unijela toliko promjena (i diskusija) kao agilna transformacija.

Njena specifičnost je što djelatnici imaju priliku raditi u samoorganiziranim produktnim timovima, koji uz specifične metode (Scrum, Kanban) i tehnologije donose poslovna rješenja. Ovdje tradicionalna, čvrsta hijerarhija nestaje, silosi se razbijaju, a odluke se donose na razini tima. Popriličan zaokret od dosadašnjih načina rada, na koji se OTP banka odlučila, svjesna da će ova promjena utjecati na sve aspekte njihova rada - od optimizacije proizvoda i usluga do kulture, načina komunikacije i timske suradnje.

Na pitanja što je točno agilna transformacija donijela OTP banci, zašto su se na nju odlučili te kako izgleda proces implementacije, spremno su odgovorili Mate Marin, voditelj digitalne transformacije i Dario Kljajić, product owner.

“Odluka da uvedemo agilni način rada bila je odgovor ne samo na trenutne izazove tržišta, već i pripremu poslovanja za budućnost. Znali smo da smo dovoljno zreli uvesti ovu promjenu, i na globalnoj i lokalnoj razini, koja već sada pokazuje dobre rezultate – smanjuju se koraci raznih procesa, smanjuje se vrijeme i povećava kvaliteta prilikom rješavanja zahtjeva naših klijenata, a timovi nam bolje komuniciraju i lakše surađuju. Planirana su dva vala transformacije kojima su trenutno obuhvaćeni sektor maloprodaje i omnichannel, a postepeno u nju uvodimo i druge sektore.

Članovi transformacijskog tima djeluju kao podrška svim drugim timovima koji se pripremaju na agilni način rada ili koji pak neće proći ovu promjenu, kroz konkretne savjete, ali i kao primjer “mindseta” koji morate imati ako želite raditi agilno.” izjavljuje Mate Marin.

Mate Marin (Foto: PR)

OTP banka već se duže vrijeme spominje u kontekstu inovativnog poslovanja s fokusom na uvođenje novih tehnologija. Četvrta su banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu, s više od 2 000 zaposlenika u mreži od preko stotinu poslovnica diljem Hrvatske i s više od 500 000 klijenata u sektorima građanstva i gospodarstva. Bez obzira na brojne osvojene nagrade, poput Euromoney Awards for Excellence iz 2023. godine za najbolju banku u kategoriji digitalnih rješenja i ESG-a, stagnacija u razvoju tehnologija nije njihova priča.

“Može i drugačije” nije samo dobar copywriting, već odgovor na promjene koji traži nove talente.”

Promjene niti jednom sustavu ne dolaze lako, pa čak niti kad su u pitanju startupovi ili manja poslovanja, naizgled lakša za prilagodbu. Paradigmu “ali to smo uvijek tako radili” kompanije ostavljaju u prašnjavim arhivima, dok se novi načini rada i tehnologija velikom brzinom i beskompromisno uvode. Što o promjenama unutar OTP banke misli naš sugovornik Mate Marin, pojasnio je u odgovoru:

“Ako pogledam unatrag samo nekoliko godina, promjene su postale konstanta u OTP banci. U početku su to bile promjene uglavnom u strateškim akvizicijama, a danas su više usredotočene na modernizaciju i tehnološke promjene. Za to su nam, prije svega, potrebni talenti spremni na brze promjene, sa sposobnostima vođenja paralelnih projekata, samostalni i kreativni. Jednostavno morate imati ljude kojima je to prirodan način rada. Bez njih, sve dosadašnje modernizacije u našem sustavu ne bi bile moguće.

Također, često čujemo da naši kolege kažu “možda možemo ovo i na neki drugi način”. Ovo je i postala jedna od naših marketinških poruka, ali nije potekla samo od naših copywritera, već stavom kojeg dijele naši timovi. Naravno, ne uspijemo uvijek sve što smo zacrtali, ali važno je da imamo motivaciju pronaći neko novo rješenje. Ovdje dolazi do izražaja naša kultura, u kojoj njegujemo otvorenost u komunikaciji, bez obzira na temu ili raznolikost mišljenja.

Veseli me smjer i putovanje prema digitalnoj budućnosti na koje se banka odlučila krenuti usmjeravajući se na ljude i nove načine razmišljanja. S dobrim timom sve je moguće i zato smo otvoreni za sve one koji žele nešto novo i uzbudljivo.”

Ako nemaš ljude, nemaš ni tehnologiju.

Agilna transformacija u OTP banci je proces, a Dario Kljajić nam donosi iskustvo “iz prve agilne ruke” i njegovih timova:

Dario Kljajić (Foto: PR)

“U radu koristimo klasične metode agilnog načina rada, a jedna od njih je i Scrum. U početku smo je koristili za optimizaciju proizvoda i usluga, ali smo brzo shvatili da je odlična i za njegovanje timskog rada. Timovi su definirani ovisno o dominantnim temama koje su predmet naše glavne misije „squada“, ali se spajamo ovisno o izazovu pa se tako tu mogu naći i članovi prodaje, marketinga, CRM stručnjaci, po potrebi uskoče i kolege iz npr. ljudskih resursa i ostali. Na kvartalnim sastancima predstavljamo rješenja, zajedno ih raspravljamo te definiramo iduće korake i nove inicijative.

U agilnom načinu rada svatko zna što radi, zašto to radi, što će biti posljedica odluka, kad je koji rok, a individualna odgovornost je jasna. Nema nepoznanica u ovom pogledu, pa i svrhu rada ne morate pojašnjavati kao u kompanijama koje nisu prošle ovu promjenu. Izvanredne situacije i zadaci su prisutni, a suradnja s neagilnim timovima također ima svojih izazova, međutim sve češće čujemo „kad nas možeš ubaciti u sprint?“

Izraženo je davanje povratne informacije koja se u agilnim timovi događa svakodnevno. Svi smo usmjereni na zajednički cilj pa puno brže i lakše komuniciramo što je dobro odrađeno i gdje još ima prostora za napredak. Ovo je također utjecalo na razvoj kulture “pokušaja i pogreške”, što je osnova za njegovanje inovativnosti u kompaniji.”

Dok završavamo razgovor, naši nam sugovornici poručuju: ”Agilna transformacija je sigurno bila jedna od ključnih odluka OTP banke. No, svi smo svjesni da možete imati svu tehnologiju i najnovije metode rada, ali ako nemate ljude koji su ju spremni prihvatiti i koristiti, kao da ih i nemate.”