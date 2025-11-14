Advent u Zagrebu 2025

Prilikom predstavljanja Adventa Zagreb 2025., gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević je izjavio: „I ove godine Advent Zagreb vraća se u punom sjaju kao jedan od najljepših božićnih sajmova u Europi i svijetu, što su potvrdila brojna međunarodna priznanja. Posebno mi je drago da se Advent vraća na revitalizirani Gornji grad koji ponovno postaje jedno od središnjih mjesta blagdanskih događanja. Očekujem da će obnovljeno Strossmayerovo šetalište potvrditi status jedne od najljepših i najposjećenijih zimskih manifestacija. I ove će se godine, osim na glavnim lokacijama, održati i božićni humanitarni sajam Srednjoškolski advent na Kennedyjevom trgu koji će doprinijeti blagdanskom ugođaju u tom dijelu grada. Također, s obzirom na veliki interes, u suradnji sa ZET-om, organizirali smo i dva Vesela božićna tramvaja”, najavio je gradonačelnik Tomašević pozvavši sve posjetitelje Adventa da, s obzirom na očekivane gužve, u što većoj mjeri koriste javni gradski prijevoz.

Saša Šekoranja, Nenad Sovilj, Tomislav Tomašević, Martina Bienenfeld, Zoran Đukić (Foto: Dubravko Miloslavić)

Direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld, tom je prigodom izjavila: „Posjetitelje Adventa Zagreb 2025. na Gornjem gradu očekuju gastro i tri dekorativne zone, program ZagreBal u atriju Klovićevih dvora te brojni koncerti u sakralnim, javnim i povijesnim lokacijama, kao i sadržaji za djecu, čime se Gornji grad ponovno vraća u samo srce adventskih zbivanja.

Advent Zagreb (Foto: Dubravko Miloslavić)

Od noviteta bih posebno istaknula dvije nove umjetničke suradnje koje donose kreativne interpretacije prostora. Riječ je o našim renomiranim umjetnicima – Saši Šekoranji, koji će preobraziti prostor bivše štedionice u prolazu Oktogon, te Nenadu Sovilju, koji ove godine obilježava 20 godina umjetničkog djelovanja izložbom u Etnografskom muzeju, a čija će instalacija oplemeniti i lapidarij Arheološkog muzeja. Tu su i adventsko izdanje projekta Open House Zagreb te naš projekt Museums, Maybe, koji, svaki na svoj način, povezuju kulturu, arhitekturu i doživljaj grada.

Advent Zagreb i ove se godine nalazi na listama najljepših božićnih sajmova u Europi, a do sada je o njemu izvijestilo više od 50 svjetskih medija poput CNN-a, Condé Nast Travellera, Mirrora, National Geographica, Time Outa i mnogih drugih. Takva medijska prisutnost, zajedno s promotivnim aktivnostima TZGZ-a na 15 tržišta, dodatno učvršćuje poziciju Zagreba kao svjetski prepoznate adventske destinacije. S tim u vezi, uskoro pokrećemo posebnu adventsku kampanju na 30 postaja londonske podzemne željeznice, a nastavljamo i našu dugogodišnju suradnju s Croatia Airlinesom i HŽ Putničkim prijevozom.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicama (Foto: Dubravko Miloslavić)

Uz veliki interes koji već bilježimo, vjerujem da će i ova sezona donijeti izvrsne rezultate i još jednom potvrditi status Adventa Zagreb kao jednog od najatraktivnijih božićnih sajmova u Europi, mjesta na kojem se doživljava autentičan blagdanski duh našeg grada.“

Bogat kulturno-glazbeni program, detaljne satnice svih događanja i aktualne

informacije dostupni su na službenoj stranici Adventa Zagreb:

www.adventzagreb.hr .

Martina Bienenfeld sa suradnicama (Foto: Dubravko Miloslavić)