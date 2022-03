Studentica si završne godine STEM fakulteta i tražiš priliku za rad u kreativnom, međunarodnom okruženju na konkretnim projektima uz primjenu najnoviojih tehnologija i podršku mentora?

Onda je A1 STEMfemme baš prilika za tebe!



Program je namijenjen studenticama završnih godina STEM fakulteta (FER, FESB, FERIT, TVZ, FOI, FPZ i PMF matematika) koje imaju priliku tijekom tri mjeseca stjecati iskustvo u A1 Hrvatska. Uz plaćenu praksu studentice se mogu, bez prethodnih provjera, prijaviti za A1 Start pripravnički program kroz koji im se nudi prilika i dužeg ostanka u kompaniji.



Iskustvo ćeš stjecati u radu s alatima i programskim jezicima poput Power BI, SQL-a, naprednog Excela, Python-a i R-a. Također upoznat ćeš se s data analitikom te raditi u međunarodnom okruženju.



Raznolikost u radnom okruženju jedan je od ciljeva održivosti A1 Hrvatske. Unatoč tome što su STEM zanimanja još uvijek dominantno muška, u A1 Hrvatska čak 80 posto žena radi na poslovima napredne analitike. Isto tako, 71 posto žena u kompaniji bavi se naprednim business analizama i IT arhitekturom, a također se nalaze i na vodećim menadžerskim pozicijama unutar tehničkog sektora poput data science područja, ICT infrastrukture te upravljanja mrežom i IT uslugama.



Prijave na A1 STEM Femme natječaj otvorene su do 28. ožujka.



Više o samom natječaju na A1 STEMFemme.