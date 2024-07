A1 Hrvatska te časti povodom 25. rođendana!

Slavljenički mjesec započinjemo besplatnim parkingom

Samo dvije godine nakon dolaska na tržište, 2001., prvi smo u Hrvatskoj (i svijetu!) osmislili i lansirali uslugu mParkinga koja i danas omogućuje korisnicima u cijeloj Hrvatskoj plaćanje parkinga putem SMS poruke. U skladu s tim, slavljenički mjesec započinjemo besplatnim parkingom u iznosu do 5 eura na slavljenički datum, 1. srpnja, za sve A1 korisnike u cijeloj Hrvatskoj.

Sve što trebate učiniti je platiti parking mParking uslugom, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Svim Tomato i A1 korisnicima na bonove iznos će biti vraćen u roku od pet dana, a svim A1 privatnim i poslovnim korisnicima na pretplatu iznos će biti umanjen na idućem računu.

25 vrijednih uređaja za 25 godina s vama

Slavlje nastavljamo poklonima kroz Moj A1 aplikaciju kroz koju od 1. do 14. srpnja možete zaigrati nagradnu igru i osvojiti vrijedne nagrade kao što su iPhone 15 Pro, Samsung TV i PlayStation 5. Nagradna igra bit će dostupna svim A1 pretplatnicima, korisnicima bonova i fiksnim korisnicima uz mogućnost osvajanja čak 25 uređaja.

Dodatne gige i jedinice za sve A1 i Tomato korisnike

Ali, ni to nije sve! Dodatne gige i jedinice na poklon očekuju vas u Moj A1, odnosno Moj Tomato aplikaciji, te ćete ih moći preuzeti od 17. do 21. srpnja. Isto tako, svaki će posjetitelj A1.hr imati priliku ostvariti rođendanske popuste i pogodnosti i to u periodu od 1. do 25. srpnja.

Točnim odgovorima do 25 uređaja

Sve do sredine kolovoza ljubitelji kvizova u A1 vremeplovu moći će pokazati svoje znanje o inovacijama koje su obilježile svijet i A1 Hrvatska, a njih 25 s točnim odgovorima i najboljim vremenom osvojit će 25 uređaja.

Informacije o svim aktivnostima, nagradnim igrama i iznenađenjima koje je A1 pripremio za vas povodom svog 25. rođendana pratite na našoj web stranici ili kontaktirajte našu službu za korisnike.