Kim Cattrall, koja 21. kolovoza slavi 65. rođendan, najpoznatija je diljem svijeta po ulozi seksi junakinje Samanthe Jones u kultnoj seriji "Seks i grad".

Kim Cattrall se 1998. proslavila kao božica seksa Samantha Jones u hit-seriji "Seks i grad", a mnogima obožavateljima je teško palo što nije dio remakea pod nazivom " "And Just Like That..." čije snimanje trenutno traje.

Glumica je rođena 21. kolovoza 1956. u Liverpoolu i iste se godine zbog očeva posla s obitelji preselila u Kanadu. U Vancouveru su živjeli do njezine 11. godine, nakon čega su se vratili u Veliku Britaniju.

Odmah po povratku iz Kanade Kim je u Londonu upisala Akademiju dramskih umjetnosti te je kao 13-godišnjakinja čvrsto odlučila postati glumica. U dobi od 16 godina odselila se u New York, gdje je nastavila školovanje na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti te je tijekom studija ostvarila i prvu filmsku ulogu u akcijskom trileru "Ružin pupoljak" iz 1975. godine. Tada joj je bilo 17 godina i otvorila su joj se vrata Hollywooda, a Kim je ostvarila još niz zapaženih uloga prije nego što je utjelovila legendarnu Samanthu.

Glumila je u filmovima "Policijska akademija", "Velike nevolje u maloj Kini", "Mannequin" i "Maškarada", a 1998. godine postala je dio slavne četvorke iz "Seksa i grada".

Za razliku od ostalih kolegica iz serije, koje su dotad uglavnom glumile u kazalištu, Kim je već bila velika glumačka zvijezda. To je, kako je otkrila kasnije u intervjuima, tada jako smetalo Sari Jessici Parker, koja u seriji glumi kolumnisticu Carrie Bradshaw. Sarah je navodno i preostale zvijezde iz serije, Cynthiju Nixon i Kristin Davis, okrenula protiv Kim, jer su se njih tri već poznavale otprije.

Iako sa seta snimanja serije "Seks i grad" nema baš divne uspomene, Kim je izdržala svih šest sezona serije te se pojavila i u istoimenim filmovima koji su uslijedili, no netrpeljivosti s kolegicama iz serije, a pogotovo sa Sarah, navodno su presudile tome što je u novim epizodama ipak nećemo gledati.

Osim poslovnim dijelom životom Cattrall intrigira javnost i privatnim. Godinama je u vezi sa 14 godina mlađim Russellom Thomasom. Često ističe kako je odličan muškarac.

"Sve nam ide lako, jako se ugodno osjećam kada sam u njegovoj blizini. On ima pomaknut smisao za humor, a sve što radimo izgleda da nam je došlo prirodno. Volim ga i vrijedilo ga je čekati", rekla je Kim o svom partneru, a inače ne voli otkrivati previše detalja o njihovoj vezi.

Glumica iza sebe ima tri propala braka. U bračnu je luku prvi put uplovila 1977. s Larryjem Davisom, no dvije godine kasnije brak im je poništen. Kim je svoj drugi brak uspjela nešto dulje održati na životu, pa se tako udala 1982. i ostala u braku dugih sedam godina.

Za vrijeme te bračne veze s Andreom J. Lysonom Kim je živjela u Njemačkoj, gdje je naučila tečno govoriti jezik. Treći brak došao je mnogo kasnije, očito je Kim bila potrebna pauza. Udala se 1998. i ostala u braku šest godina s jazz-basistom Markom Levinsonom. Taj brak urodio je plodom - knjigom "Zadovoljstvo: Umjetnost ženskog orgazma".

Cattrall nema djecu, a o razlozima je iskreno progovorila prošle godine kada je objasnila da je na to utjecala i serija "Seks i grad".

Rekla je kako je doživljavala veliki uspjeh kada je imala 41 godinu, u razdoblju kada su mogućnosti zrelijih žena bile ograničene u glumačkom svijetu.

"To je bila 1998. i morala bih postati znanstveni eksperiment. Moj partner i ja bismo trebali uvijek biti slobodni da se možemo seksati u određeno vrijeme. Nije postojao način da to napravim u zdravom, emocionalnom, fizičkom i čak fizičkom stanju uz raspored snimanja od 19 sati", ispričala je Kim.

"Imala sam i 41 godinu i mislila sam da moram donijeti tu odluku za svoje dobro. I volim raditi, moj posao je bila moja propusnica u svijet neovisnosti i slobode i obrazovanja", dodala je.

Inače, Kim je 2018. proživjela i tešku tragediju, gubitak svog brata Christophera Cattralla. Nekoliko sati nakon što je glumica putem društvenih mreža uputila apel za pomoć u potrazi za njim, otkrila je da je pronađen mrtav.

"S velikom tugom moram objaviti neočekivanu smrt svog brata Chrisa Cattralla. U ovim trenucima molim vas za privatnost. Želimo vam svima zahvaliti na bezuvjetnoj ljubavi i podršci koju nam pružate", napisala je glumica na svom Twitteru.