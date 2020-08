Michael Jackson jedan je od najpopularnijih izvođača svih vremena, a kralj popa danas bi proslavio 62. rođendan.

Michael Jackson jedan je od najuspješnijih pjevača svih vremena i jedna od najvećih ikona 20. stoljeća, a tijekom svoje zavidne karijere zaradio je i nadimak "kralj popa". Jackson je svojim plesnim tehnikama oduševljavao obožavatelje diljem svijeta kroz čak četiri desetljeća, a "moonwalk", kako je nazvao svoj poznati ples, ušao je u legendu. Rođen je 29. kolovoza 1958. godine i danas bi proslavio 62. rođendan.

Michael je osmo dijete u obitelji Jackson, a 1964. godine je debitirao na pozornici sa starijom braćom Jackiejem, Titom, Jermaineom i Marlonom u grupi The Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine te se probio u vrh svjetskih top ljestvica. Do početka 80-ih godina postao je jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe. Video-spotovi za pjesme "Beat It", "Billie Jean" i "Thriller" postavili su temelje za novo razdoblje tadašnje glazbe, te su nakon toga prateća videa postala najvažnije sredstvo promoviranja pjesama kod svih izvođača.

Na dodjelama nagrada Grammy 1984. godine, Jackson je osvojio čak osam zlatnih kipića za album "Thriller" te je postavio novi rekord.

Gotovo svakodnevno je bio tema medija diljem svijeta, a život "kralja popa" pratio se pod povećalom. Na vrhuncu svoje karijere pokrenuo je brojne kontroverze i pretpostavke zbog svojih veza i zbog promjene izgleda te ponašanja kojim je često šokirao svijet. Optužen je 1993. godine da je seksualno napastovao dijete svojih prijatelja, no na na suđenju su sve optužbe odbačene. Narednih godina uslijedilo je još nekoliko sličnih prijava, a dandanas je zbog svjedočenja navodnih žrtava pod optužbama.

"Kralj popa" bio je u braku sa kćeri "kralja rock n' rolla", Lisom Marie Presley, a u nekoliko intervjua ona je isticala kako je Michael u javnosti bio potpuno drugačija osoba nego što je to bio kada se ugase svjetla reflektora. Lisa Marie Presley i Michael Jackson rastali su se 1996. godine, a ona tvrdi kako ništa nije ukazivalo na to da je zlostavljao djecu. S Debbie Rowe pjevač je dobio dvoje djece, a Paris i Prince Jackson od samoga su rođenja pod povećalom medija. Paris je danas manekenka, a pokušava ostvariti karijeru te nosi revije diljem svijeta.

Jackson se 25. lipnja 2009. godine srušio u svom domu u Los Angelesu, a liječnici su ga pokušali oživjeti, no bezuspješno. U bolnicu su ga dovezli kada je već bio u komi, a proglašen je mrtvim nekoliko sati kasnije. U Staples centru se održala komemoracija 7. srpnja 2009., a pokopali su ga u pozlaćenom lijesu vrijednom 25.000 dolara. Jackson je pokopan u krugu obitelji i prijatelja u Velikom mauzoleju na groblju Forest Lawn Memorial Park u Los Angelesu.

Michael Jackson je jedan od najprodavanijih te je najnagrađivanijih izvođača svih vremena. Prodao je preko 350 milijuna albuma diljem svijeta, a "Thriller" je najprodavaniji album ikada. Ujedno je i prvi izvođač koji je osvajao Billboardovu top listu tijekom pet desetljeća, a i nakon smrti je obarao rekorde. Forbes je prije četiri godine istaknuo kako je Jackson nakon smrti zaradio čak 825 milijuna dolara.