U novoj knjizi "Bad: An Unprecedented Investigation Into the Michael Jackson Cover-Up"otkriveni su dosad nepoznati detalji o životu Michaela Jacksona.

Pokojni kralj popa, kako su ga nazivali, i jedan od nauspješnijih pjevača svih vremena Michael Jackson bio je opsjednut idejom da postane besmrtan, otkrivno je u novoj knjizi koju je ovih dana objavio istraživački novinar Dylan Howard.

U odlomcima knjige "Bad: An Unprecedented Investigation Into the Michael Jackson Cover-Up" objavljene su Michaelove vlastoručne bilješke iz dnevnika prema kojima su ga morila razmišljanja kako da postane vječan, poput naprimjer Charlieja Chaplina ili Walta Disneyja.

Uz to, čini se da je bio neprestano fokusiran na ideju da postane prvi multimilijarder glumac i redatelj jer prema njegovom tajnom dnevniku koji je vodio, vidljivo je da je planirao ostvarivati tjednu zaradu od čak 20 milijuna dolara. A kako bi mu to pošlo za rukom razmišljao je o eventualnom održavanju koncerta u Cirque du Soleilu i sklapanju ugovora s robnim markama poput Nikea. Htio je snimiti i remake filma "20.000 Leagues Under the Sea" i "The 7th Voyage of Sinbad", a htio je angažirati i čovjeka koji se dobro razumije u trgovinu.

"Ako se ne koncentriram na film, nema besmrtnosti", napisao je Michael na stranicama svojih bilješki koje su objavljene u spomenutoj knjizi.

Osim toga, mračnim je tonom pisao o svojim strahovima kako ga netko želi ubiti i da ima osjećaj da ga netko planira uništiti.

"Bojim se da me netko pokušava ubiti. Zli su ljudi svuda. Žele me uništiti i uzeti mi izdavačku kuću. Sustav me želi ubiti zbog mog kataloga. Ne prodajem ga", napisao je.

Prema riječima autora Howarda, knjiga je napravljena tako da daje intiman uvid u um superzvijezde kao ovisnika o drogama, dok se spremao posljednji put ponovno pokrenuti karijeru i otplatiti dugove, koji su se gomilali iz dana u dan.

Michael je umro 2009. godine u dobi od 50 godina dok se pripremao za svoju turneju "This Is It", od posljedica predoziranja propofolom i benzodiazepinom koje mu je dao njegov osobni liječnik Conrad Murray.

Prije ali i nakon smrti bio je optužen za zlostavljanje djece, a posljednje optužbe izašle su u bizarnoj dokumentarnoj seriji "Leave Neverland" autora Wadea Robsona i Jamesa Safechucka.