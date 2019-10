Julia Roberts je napunila 52 godine, pa smo vam pripremili priču o njezinom životu.

Julia Robert jedna je od omiljenih holivudskih glumicakoja je svojim zaraznim širokim osmijehom pokorila svijet. Milijuni ju obožavaju, a godinama je bila i tiha patnja tisuća muškaraca. Ova ljepotica jednostavnog stila i umiljate naravi ima i zanimljivu životnu priču, a upravo je ušla u 53. godinu života.

Julia je postala zvijezda preko noći i to pojavivši se u hit-filmu "Zgodna žena" 1990. godine. Uloga prostitutke u koju se zaljubljuje šarmantni Richard Gere osvojila je svijet i Juliu lansirala u zvjezdanu orbitu. Do danas je Julia osvojila tri Zlatna globusa i bila je nominirana za čak četiri Oscara, a uloga Erin Brokovich donijela joj je i zlatni kipić za najbolju žensku glumicu 2000.

Svojim filmovima lijepa Julia pokorila je kinodvorane diljem svijeta, pa se danas smatra kako je ona jedna od najuspješnijih holivudskih glumica. 1990-ih se najviše pojavljivala u romantičnim komedijama koje bi svojim šarmom i glumačkom vještinom uvijek podigla na višu razinu. Među njezinim filmskim hitovima tako su kultne komedije "Ja u ljubav vjerujem" i "Odbjegla nevjesta", a nakon dolaska novog tisućljeća Julia se prebacila i na mnogo zahtjevnije glumačke role.

"Oceanovih jedanaest", "Erin Brokovich" i "Jedi, moli, voli" samo su neke filmske uspješnice koje dokazuju zašto je baš Julia apsolutna vladarica Hollywooda. Iako danas više nije na vrhuncu slave, ova simpatična dama može se pohvaliti kako je 1990-ih bila najplaćenija glumica desetljeća, a za samo jednu glumačku ulogu u "Osmijehu Mona Lise" dobila je vrtoglavih 25 milijuna dolara. S takvim se iznosima najuspješnije glumice današnjice ne mogu pohvaliti. Julijino bogatstvo se procjenjuje na preko 170 milijuna dolara, a osim toga - proglašena je i najljepšom ženom svijeta čak pet puta.

Ipak, život ove velike dive nije bio savršen. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo pet godina, što ju je teško pogodilo jer je bila vrlo vezana uz svog oca, koji je otišao od obitelji. Pet godina nakon što su se Julijini roditelji razveli, otac joj je iznenada preminuo i to od raka - za koji nitko iz njegove obitelji nije znao.

Ta velika trauma poklopila se s Julijinim ulaskom u pubertet i najranjivijim školskim danima. Naime, danas ju možda smatramo ljepoticom i nevjerojatno šarmatnom ženom, no u školskoj je dobi Julia bila neprestano zadirkivana i maltretirana. Rugali su joj se zbog izgleda i velikih usta, a nije pomoglo ni to što je nosila naočale.

Julia se mukotrpno naradila ne bi li dobila svoju prvu glumačku ulogu, a u međuvremenu je zarađivala za kruh radeći više poslova odjednom - čistila je, prala suđe, konobarila i bavila se modelingom, a ni u jednom trenutku nije odustala od svog sna da postane velika zvijezda. Kako danas vidimo, trud se itekako isplatio.

Imala je i turbulentan ljubavni život koji je u nekoliko navrata itekako intrigirao javnost. Devedesetih je ljepotica ljubila Liama Neesona, a šuškalo se i da je pokleknula pod šarmom Richarad Gerea. S glumcem Kieferom Sutherlandom se zaručila, no do braka nije došlo jer ga je u maniri svojeg lika iz filma "Odbjegla nevjesta" ostavila samo tri dana prije vjenčanja.

Naime, zaključila je kako se zaljubila u Kieferovog prijatelja, Jasona Patrica s kojim je pobjegla u Irsku.

"Još kao djevojka odlučila sam da se ni zbog čega ne kajem i da uvijek, u svakoj životnoj situaciji, slušam srce, a ne razum. Znam da je to pogrešno i zbog toga sam često donosila ishitrene odluke koje nisu bile dobre, ali što da radim – to sam ja, žena od krvi i mesa. Iskreno, uplašila sam se činjenice da više neću biti slobodna. Moj duh je takav, nikada nisam voljela nikakva ograničenja. Jason je bio samo moj bijeg od obaveze", rekla je jednom prilikom Julia.

Ljepotica je na kraju ipak prebrodila svoj strah od vezivanja i sudbonosno "da" izrekla pjevaču Lyleu Lovettu.

"On je bio potpuno drugačiji od svih mojih prethodnih partnera i pristala sam se udati za njega. Bila je to još jedna loša odluka zato što sam poslušala srce iako sam znala da ga ne volim toliko da bih kraj njega dočekala starost. Željela sam se osjećati sigurno jer je to bio jedan težak period mog života. Bila sam sebična. Razveli smo se poslije dvije godine, jer sam ja opet željela svoju slobodu. Tada još nisam bila spremna ni da postanem majka niti da budem nečija žena", priznala je Julia.

Na kraju je sve promijenio Daniel Moder, kamerman kojeg je upoznala na snimanju jednog svog filma. S Danielom je lijepa Julia u braku od 2002., a dobili su i troje djece. Čini se da je nakon niza turbulencija ova miljenica publike ipak uspjela pronaći svoju sreću i obiteljski mir.