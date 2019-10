Frankie Muniz bio je najslavniji klinac na svijetu, a sada se ne sjeća ni uloge ni serije koja ga je učinila zvijezdom.

Sjećate li se genijalnog Malcolma, američkog klinca nestašna duha iz lude obitelji koji je gledatelje uveseljavao početkom 2000-ih? Glumac Frankie Muniz koji ga je utjelovio bio je najveća dječja zvijezda svog vremena, a njegovo je lice na ekranu TV-a automatski prizivalo smiješak na lice.

Kroz šest godna, koliko se humoristična serija "Malcolm u sredini" snimala, Muniz je od dječačića postao tinejdžer, a s njime su rasli i njegovi fanovi. Taman kada je bio na vrhuncu slave, Frankie je odlučio ostaviti Hollywood iza sebe i okrenuti se novoj karijeri koja ga je neobjašnjivo privlačila.

Naime, 2008. Frankie je objavio da se povlači iz svijeta glume te da će svu svoju energiju usmjeriti prema svojoj velikoj strasti - vožnji formule. Tako je svestrani Frankie postao profesionalni vozač formule, no bez mnogo uspjeha pa je taj izlet u profesionalni sport brzo došao svome kraju. Nakon tog debakla, Frankie je pokušao postati i glazbenik pa je bio bubnjar benda "Kingsfoil".

Od dječje zvijezde postao je posrnuli vozač formule, no ono što je najzanimljivije u životnoj priči ovog 33-godišnjaka je to što se on danas - ničega od svega toga ne sjeća!

Naime, Muniz je imao niz teških zdravstvenih problema zbog kojih dana nema dugoročno pamćenje. Većine stvari iz prošlosti se uopće ne sjeća, a nakon što je pretrpio niz moždanih udara, izgubio je i velik dio kratkoročnog sjećanja, tj. jako teško pamti stvari oko sebe.

Muniz je u životu pretrpio devet potresa mozga, a 2012. je imao prvi od dva ishemijska napada, koji su poznati kao "minijaturni moždani udari" koji nastaju kad organi ne dobivaju dovoljno kisika.

Kasnije pretrage pokazale su da je pretrpio najmanje 15 takvih moždanih udara koji se nisu manifestirali tako ozbiljno kao dva veća napada koje je doživio.

"Uvijek sam bio zdrav. Nikad nisam pio alkohol, nisam zapalio nijednu cigaretu niti probao droge. Jedino što sam osjećao bio je stres. Volim se stalno kretati i nisam dobar u opuštanju", rekao je Muniz.

Muniz danas tvrdi kako se zbog svoje situacije ne osjeća loše, već da živi život najbolje što može s obzirom na svoje okolnosti.

"Znam samo kako je to biti ja, odnosno imati moj mozak. Tek kad me ljudi podsjete na nešto što smo radili zajedno, shvatim koliko mi je pamćenje loše. Ne sjećam se većine stvari o kojim pričaju, ali ne osjećam se tužno ili loše zbog toga. Jednostavno, takav je život. Pokušavam ga živjeti najbolje što mogu i iskoristiti sve prilike koje imam", rekao je Muniz.

Trenutno je posvećen svojoj zaručnici Paige Price s kojom planira vjenčanje, a sretni par zajedno vodi specijaliziranu trgovinu maslonovog ulja. Paige je Frankiea natjerala i da vodi dnevnik uspomena nakon svakog dana, kako bi se kasnije mogao podsjetiti što su sve kao par zajedno radili i doživjeli tijekom godina.