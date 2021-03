Orlando Bloom u novom je intervjuu otkrio svoje čudne dnevne navike, a prisjetili smo se još nekih neobičnih stvari koje je tijekom godina izjavio i napravio.

Britanski glumac Orlando Bloom, koji je najpoznatiji po ulogama u "Gospodaru prstenova" i "Piratima s Kariba", dao je novi intervju za Sunday Times zbog kojeg je postao predmet izrugivanja.

U njemu je otkrio svoje brojne čudne navike i dnevne rituale, poput jutarnjeg pjevanja religijskih pjesama i zasluživanja doručka. Prisjetili smo se još nekih neobičnih stvari koje je tijekom godina izjavio i napravio, i sve ih pobrojili u nastavku.

Neobična jutarnja rutina

"Budim se oko 6:30. Imam prsten koji mjeri moje vrijeme spavanja i kad se probudim, prvo pogledam jesam li dovoljno spavao i koliko sam spreman za dan", otkrio je glumac u novom intervjuu.

Bloom, koji od svoje 16. godine prakticira budizam, kaže i kako svaki dan voli započeti 20-minutnim religioznim pjevanjem. Zatim pije zeleni smoothie u koji dodaje prah kolagena za kosu i nokte te nešto što on naziva "oktansko ulje za mozak", za koje tvrdi da mu pomaže ublažiti žudnje i poboljšati funkcioniranje mozga.

Kada, kako kaže, zasluži doručak, Orlando pojede kašu s bademovim mlijekom, cimetom, kremom od vanilije, lješnjacima, goji bobicama i veganskim proteinskim prahom.

"Ja sam 90 posto vremena vegan, no jednom mjesečno znam pojesti komad crvenog mesa", kazao je u intervjuu.

"Ponekad kada gledam u kravu pomislim kako je to najljepše biće koje postoji", dodao je.

Odijevanje za sanjarenje

Kada obavi svoju jutarnju rutinu, Orlando provodi dan sanjareći, a to zahtijeva i prikladnu odjeću. Glumac se voli potruditi oko izgleda dok provodi vrijeme zamišljajući uloge za sebe i ostale, poput manjina i žena, te se pokušava postaviti u svačiju kožu.

Trenirke i ostala udobna odjeća u kojoj većina ljudi provodi vrijeme kod kuće za njega nisu opcija.

Da bi mogao biti koncentriran na sanjarenje, Orlando svaku večer pokušava odspavati najmanje osam sati, zbog čega u krevet odlazi najkasnije u 23 sata.

Zen s religijskim mentorom

Bloom se zainteresirao za budizam kada je bio tinejdžer, a religiji se službeno pridružio 2003. godine kada je postao član ogranka Soka Gakkai. Glumac ima i religijskog mentora Davea, kojeg dijeli s pjevačicom Courtney Love i koji ga je prije pandemije posjećivao svaki dan.

"Bez svoje religije lako sam mogao odlutati s puta, no to me drži prizemnim", kazao je glumac. Jednom je prilikom izjavio i kako mu budizam pomaže u osvještavanju razlike između svijeta showbiznisa i stvarnog života.

Legolas i Legići

Zen život glumcu je dao puno prostora za hobije, a jedan od njih su lego-kockice.

"Tijekom lockdowna ponovno sam se počeo zabavljati lego-kockicama. Uglavnom od njih gradim automobile i uvijek se osjećam kao da sam nešto postigao. Nakon toga satima dižem utege i to me izmori", kazao je jednom prilikom glumac.

Njegova zaručnica Katy Perry u lipnju prošle godine otkrila je i da Bloom u kući ima cijelu sobu posvećenu svojim lego-figuricama.

Duhovno putovanje s Katy Perry

Bloom je upoznao Katy na afterpartyju Zlatnih globusa 2016. godine, i brzo nakon toga su prohodali. Par je 2017. prekinuo na godinu dana, no otkako su se 2018. godine pomirili, više se nisu razdvajali. Zaručili su se 2019. godine i planirali se vjenčati 2020., no zbog koronavirusa su čak pet puta morali odgoditi vjenčanje.

"Duhovni razvoj je naš ljubavni jezik. Volimo mistiku, teorije zavjere, izvanzemaljce i takve stvari", kazala je jednom prilikom Perry.

Zavjet na celibat nakon bogatog seksualnog života

Prije Perry Bloom je ljubio manekenku Mirandu Kerr, s kojom je 2011. dobio i sina Flynna Christophera. Bili su u turbulentnoj vezi punoj prekida tijekom kojih se glumca, među ostalima, povezivalo s Kirsten Dunst, Penelope Cruz i Umom Thurman.

"Bio sam ljepotan i volio sam žene", priznao je Bloom u jednom intervjuu prošle godine.

No tri godine nakon što je prekinuo s Kerr glumac se odlučio upustiti u celibat.

"Tada sam spoznao svoju žensku stranu i u tome sam uživao, znam da zvuči ludo", prisjetio se svojeg celibata.

Dok je gostovala u emisiji The Late Late Show, Katy je za Blooma rekla da je drugi najbolji ljubavnik kojeg je imala u životu, nakon pjevača Johna Mayera.

No Bloom se u novom intervjuu požalio kako nakon rođenja kćeri Daisy Dove ne vode ljubav onoliko često koliko bi on htio.

Ekološki borac na megajahti

U ljeto 2019. godine Bloom i Perry su na megajahti američkog poslovnog mogula Davida Geffena, vjerojatno najmanje ekološki prihvatljivom prijevoznom sredstvu na planetu, stigli na Googleov summit o ekologiji na Siciliji.

"Svijet se mijenja i mi se moramo mijenjati zajedno s njim. Razmislite o tome što možete napraviti kako biste svojoj djeci ostavili ljepši planet", izjavio je glumac godinu dana ranije za časopis Forbes.

Javna golotinja

Bloom je veliki obožavatelj tjelovježbe pa ga se na ljetovanju često može vidjeti kako uživa u vodenim sportovima, a ponekad to radi i potpuno gol. Glumac je postao senzacija kada je u ljeto 2016. godine snimljen kako vesla na dasci kao od majke rođen dok pored njega sjedi Perry u kupaćem kostimu.

"Nisam imao pojma da će me netko fotografirati. Rado bih da se to nije dogodilo", priznao je kasnije glumac, koji se baš i ne voli šaliti sa svojim golim fotkama.