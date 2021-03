Orlando Bloom snimljen je u šetnji s djecom u kojoj je usput ponosno pokazao svoje isklesano tijelo i mišić do mišića.

Zvijezda filmske trilogije "Gospodar prstenova" i miljenik žena Orlando Bloom uživa u najvažnijoj životnoj ulozi, onoj očinskoj, a ovih je dana snimljen u šetnji s kćerkicom Daisy, koju je dobio s pjevačicom Katy Perry, i sinom Flynnom, kojeg ima s manekenkom Mirandom Kerr.

Iako je to bio stvarno sladak obiteljski prizor, najveću je pažnju privukao upravo 44-godišnji Orlando, i to zahvaljujući kombinaciji koju ju obukao kako bi pokazao svoje utrenirano tijelo. Svi se slažu da Orlando nije jedan od onih muškaraca koji zanemare izgled nakon što postanu očevi, jer on je zapravo u formi života.

Ljepša nego ikad prije je i njegova partnerica Katy Perry, koja je to pokazala na plaži na Havajima, gdje su bili na obiteljskom odmoru i gdje su je paparazzi snimili u ljubičastom badiću.

U jednom od nedavnih intervjua pjevačica je otkrila kako radi na vraćanju stare linije i top-forme, a prema najnovijim fotografijama čini se da joj ide jako dobro, a i ovako izgleda predivno!

"Nitko vam ne kaže ništa što se događa prvih šestih tjedana nakon što dobijete dijete. To je poput divlje vožnje toboganom. Znači, porod pa povratak na posao i dojenje. Pitala sam se zar stvarno žene to rade", izjavila je Katy nedavno, ali čini se da ona sve to ipak dobro podnosi, baš kao i njezin Orlando.