Anton Yelchin, Naya Rivera i Chadwick Boseman neke su od holivudskih zvijezda za kojima je tugovao svijet.

Prerane i iznenadne smrti uvijek šokiraju, a odlasci ovih filmskih zvijezda odjeknuli su cijelim svijetom.

River Phoenix

Jedan od njih je River Phoenix, koji je već u tinejdžerskoj dobi ostavio traga u filmovima "Ostani uz mene", "Indiana Jones i posljednji križarski pohod" te "Na kraju snaga", za koji je bio nominiran za nagradu Oscar za najboljeg sporednog glumca. Dok je u javnosti izgledao sretno i kao da vodi dobar i uspješan život, u privatnosti je Phoenix vodio borbu s ovisnošću o drogama.

Tragičan kraj doživio je 30. listopada 1993. kada je sa svojom djevojkom Samanthom Mathis, bratom Joaquinom i sestrom Rain otišao u holivudski klub. Tamo je River konzumirao droge i kasnije se onesvijestio vani na ulici. Umro je sa samo 23 godine, a na obdukciji su u njegovoj krvi pronašli kokain i morfin.

Prerano preminulom Riveru predviđala se velika holivudska karijera, no to je umjesto njega ostvario njegov brat Joaquin. Prošle godine kada je osvojio nagradu Oscar za najboljeg glavnog glumca za lik Jokera u govoru se prisjetio brata.

"Samo... želim samo... kada je on imao... kada je moj brat imao 17 godina, napisao je ove stihove", rekao je Joaquin u svom govoru. "River je napisao: Potrči prema spasonosnoj ljubavi i mir će uslijediti", rekao je glumac dok je primao nagradu", rekao je i jedva zadržao suze. Joaquin i njegova partnerica Rooney Mara svog su sina, kojeg su dobili krajem 2020., nazvali River.

Sharon Tate

Sharon Tate gradila je svoju slavu pobjeđujući na natjecanjima ljepote, a onda je odlučila doći u Los Angeles i okušati se u glumačkoj i manekenskoj karijeri. Gradila je uspjeh ulogama u seriji "Beverly Hillbillies" i filmu "Dolina lutaka" te ju se krajem 60-ih nazivalo zvijezdom u usponu koja odlično glumi i u komedijama i dramama.

Tate se 1968. udala za 10 godina starijeg redatelja Romana Polanskog, a ubrzo je nosila i njihovo prvo dijete. Sharon se 9. kolovoza 1969. vratila s troje prijatelja u svoj i Romanov dom u gradskoj četvrti Benedict Canyon u Los Angelesu. Ubrzo nakon ponoći u kuću je provalio Charles Manson sa svojom sektom "Obitelj" i brutalno ubio glumicu i njezine prijatelje. Imala je samo 26 godina, a Manson je osuđen na smrtnu kaznu, što je kasnije preinačeno u doživotni zatvor. Preminuo je 2017. godine.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman proslavio se u ulozi Jackieja Robinsina u hit-filmu "42", a nakon tog uspjeha utjelovio je legendarnog pjevača Jamesa Browna u filmu "Get on Up". No njegova je karijera zapravo krenula uzlaznom putanjom 2016. kada je odigrao Crnu panteru u filmu "Kapetan Amerika: Građanski rat". Nastavio je graditi uspjeh u hit-filmovima "Marshall", "21 most", "Da 5 Bloods" i "Crno dno Ma Rainey", a onda se pojavio i u blockbusteru "Crna pantera".

No onda je teška dijagnoza prekinula njegovu sreću. Naime, dijagnosticiran mu je rak debelog crijeva, a Chadwick je to sakrio od javnosti i nastavio snimati kao da je u odličnom zdravstvenom stanju. Zbog toga je svijet šokirala njegova smrt 28. kolovoza 2020.

Jean Harlow

Jean Harlow bila je jedna od najvećih glumačkih zvijezda u razdoblju nakon nijemih filmova i igrala je niz hit-uloga 30-ih godina. Bila je seks-simbol poznat po svojoj platinasto plavoj kosi, a 1937. počeli su njezini problemi sa zdravljem.

Imala je gripu i dobila je sepsu nakon vađenja zuba, no svejedno je odlučila snimati film "Saratoga" s Clarkom Gableom. Na setu se žalila na bolove, no doktor filmskog studija nije to shvaćao ozbiljno, pa je morala nastaviti sa snimanjem. Osjećala se sve gore i čak je imala scenu gdje je njezin lik bio bolestan pa su joj rekli da ga je odigrala i previše bolesnim.

Stanje joj se nije popravljalo ni kad je završila snimanje, a 6. lipnja 1937. završila je na hitnom prijemu u bolnici. Pala je u komu i sljedećeg je dana preminula. Umrla je zbog zatajenja bubrega, što je vjerojatno uzrokovao šarlah s kojim se 10 godina ranije borila. Imala je 26 godina kada je umrla.

Chris Farley

Chris Farley postao je poznat 90-ih kao dio showa "Saturday Night Live" i po komedijama "Tommy Boy", "Crna ovca" i "Ninja s Beverly Hillsa". Adam Sandler jednom je istaknuo da je najsmješniji čovjek kojeg je upoznao. No iza smiješnih uloga i komičarskih nastupa, Chris se borio s ovisnošću o drogi i alkoholu te je mnogo puta bio na odvikavanjima. Chrisa je brat John pronašao mrtvog 18. prosinca 1997. u njegovu stanu, a predozirao se kokainom. Imao je 33 godine.

Cameron Boyce

Mlada Disneyjeva zvijezda Cameron Boyce počeo je glumiti s devet godina, a prvi film koji je snimio bio je horor "Zrcala". Sa samo 11 godina pojavio se u filmu "Odrasli" u kojem je glumio uz bok velikim imenima kao što su Salma Hayek i Adam Sandler. Preminuo je 6. srpnja 2019. kao 20-godišnjak, a njegova obitelj prvo nije otkrivala što je bio uzrok. Kasnije je otkriveno da je imao epileptički napadaj tijekom spavanja i umro je u snu. Njegova obitelj osnovala je neprofitnu organizaciju pod njegovim imenom, a cilj joj je pomoći mladima da otkriju svoju kreativnost kao alternativu nasilju.

Brandon Lee

Brandon Lee od početka svoje karijere suočavao se s usporedbama i izazovom da nadmaši svog oca Brucea Leeja u glumi i borilačkim vještinama. Nakon hita "Rafaljna paljba" dobio je ulogu u filmu "Vrana", adaptaciji stripa o rock-glazbeniku koji se vraća iz mrtvih kako bi osvetio svoju i smrt zaručnice.

31. ožujka 1993. snimao je scenu u kojoj njegov lik ustrijele i ubiju. No dogodila se pogreška u produkciji i u pištolju su bili ostaci pravih metaka, a ne lažni meci i tijekom snimanja 28-godišnji Brandon je ubijen. Ostatak filma dovršen je pomoću njegova dvojnika i raznih programa te je dobio dobre ocjene gledatelja i kritičara.

Anton Yelchin

Anton Yelchin stigao je iz Amerike u Rusiju sa svojim roditeljima, klizačima kada je imao samo šest mjeseci. Gradio je glumačku karijeru kao dijete i 2001. se pojavio u hit-filmu "Paukova zavjera". Ipak, najpoznatiji je bio po ulozi Chekova u tri filma uspješne franšize "Zvjezdane staze".

Njegova smrt šokirala je svijet. Anton je 18. lipnja 2016. ostavio svoj auto Jeep Cherokee parkiran na uzbrdici pred kućom i otišao provjeriti poštanski sandučić. Automobil se spustio i pritisnuo ga uz ogradu te je preminuo od gušenja. U to se vrijeme razmišljalo o povlačenju tog tipa vozila s tržišta jer je imao grešku i miješao poziciju parkiranja s onom neutralnom, takozvanim lerom. Njegova obitelj tužila je automobilsku kompaniju i nagodila se s njom izvan suda.

Naya Rivera

Naya Rivera ušla je u glumačke vode s četiri godine u sitcomu "The Royal Family", no proslavila se kao Santana Lopez u hit-seriji "Glee". Zbog te uloge je bila nominirana za nagradu Grammy, a svijet je šokirala njezina smrt u srpnju prošle godine. Naya je bila na plivanju sa četverogodišnjim sinom Joseyjem u kalifornijskom jezeru Piru. Uspjela je sina vratiti na brod, no nije imala snage da spasi i sebe. Nakon njezine tragične smrti pokrenuta je peticija da se zabrani plivanje u tom jezeru jer je i prije bilo takvih tragedija.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe i dandanas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda i pamti se kao seks-simbol. Pojavila se u komediji "Neki to vole vruće" i drami "Autobusna postaja", a bila je i talentirana pjevačica i posebno je poznata njezina izvedba pjesme "Diamonds Are a Girl's Best Friend."

Svijet je šokirala njezina smrt 4. kolovoza 1962., a obdukcija je pokazala da se predozirala lijekovima protiv depresije te kako je moguće da je počinila samoubojstvo. Nakon toga su se pojavile mnoge teorije zavjere da ju je dao ubiti američki predsjednik John F. Kennedy s kojim je ljubovala. Marilyn je imala 36 godina kada je preminula.