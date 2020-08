River Phoenix preminuo je ispred kluba The Viper Room u Los Angelesu, a još danas je njegova smrt tema teoretičara zavjera.

Američki glumac River Phoenix bio je jedna od najperspektivnijih zvijezda svoje generacije, a ovaj ljepotan bi danas proslavio 50. rođendan.

River je odrastao u velikoj obitelji s bratom Joaquinom i sestrama Liberty, Rain i Summer. Nije imao formalno obrazovanje, a njegovi su roditelji bili dio kulta zbog kojeg je čitava obitelj često putovala i selila se. Još kao dječak zanimao se za glazbu te je u ranoj dobi počeo svirati gitaru, a jednako je bilo i s glumom.

Prva serija u kojoj se pojavio bio je "Seven Brides for Seven Brothers" 1982. godine, a već u tom periodu dobio je obožavatelje iz svih dijelova svijeta. River i njegova sestra Rain jedno su vrijeme skupa svirali u bendu Aleka’s Attic, u kojem je River bio glavni vokal i gitarist. Slavni glumac dio je glazbene povijesti jer je tijekom snimanja filma “My Own Private Idaho” upoznao Fleu, današnjeg basistu benda Red Hot Chilli Peppers, koji je Riveru posvetio pjesmu "Transcending". Michael Stipe također je bio blizak s Riverom, a njegov bend R.E.M. posvetio je čitav album ovom sjajnom glumcu.

Razne teorije zavjere stvorile su se oko činjenica o njegovoj smrti, a mnogi spekuliraju o njegovim zadnjim riječima. "Želim anonimnost, ne paparazze", navodno je rekao River prije nego što je umro, a neki pak tvrde da se samo srušio, bez da je išta rekao.

Johnny Depp je bio vlasnik kluba The Viper Room u kojem je River preminuo, a s njim su bili njegova djevojka Samantha Matis, Flea te brat Joaquin i sestra Rain. Depp i Flea su u vrijeme kada je River kolabirao bili na stageu, ali su prekinuli koncert čim su čuli nesretne vijesti. Flea je s Riverom otišao u bolnicu, a unatoč naporima liječika da ga ožive, proglašen je mrtvim u 1:51 u noći.

Film "Dark Blood" snimao se kada je River preminuo, a producenti su onda rekli da su snimili 80% filma, no trebali su shvatiti kako da sve završe bez njega. Film je premijerno prikazan 20 godina nakon Riverove smrti.

Tijekom govora na ovogodišnjoj dodjeli prestižnih nagrada Oscar, Joaquin Phoenix se prisjetio svog brata u emotivnom govoru te nije suzdržavao suze. "Samo... želim samo... kada je on imao... kada je moj brat imao 17 godina, napisao je ove stihove", rekao je Joaquin u svom govoru. "River je napisao: Potrči prema spasonosnoj ljubavi i mir će uslijediti", rekao je glumac dok je primao nagradu. River je također bio nominiran za nagradu Oscar, i to 1989. godine u kategoriji najboljeg sporednog glumca za film "Running on Empty".