Sawyer i Sullivan Sweeten utjelovili su preslatke blizance u omiljenoj seriji "Svi vole Raymonda", a jedan od njih, nažalost, više nije s nama.

Američka serija "Svi vole Raymonda" bila je omiljena među gledateljima diljem svijeta, a ove je godine obilježena 25. godišnjica prikazivanja prve epizode, u kojoj je simpatična američko-talijanska obitelj započela svoju avanturu.

Glavne uloge u seriji utjelovili su Ray Romano, Patricia Heaton, Doris Roberts, Madylin Sweeten, ali i preslatki blizanci Sweeten, od kojih jedan danas, nažalost, više nije s nama.

Njih su glumili Sawyer i Sullivan Sweeten, Madylinina mlađa braća, a snimali su sve do 2005. godine, kada je serija završena, i nakon toga su se odlučili povući iz svijeta glume. Posljednji put u javnosti su se pojavili 2010. godine na dodjeli nagrada TV Landa u Los Angelesu, a devet godina kasnije Sawyer je tragično preminuo.

19-godišnji Sawyer dugi se niz godina borio s teretom slave i unutarnjim demonima, a njegov se život ugasio nakon što si je sam odlučio oduzeti život u obiteljskoj kući u Teksasu. Samo nekoliko dana ranije njegova sestra Madylin objavila je na svojem profilu na Facebooku status posvećen mlađem bratu.

"Htjela bih potaknuti sve ljude da pokažu ljubav prema onima koje vole. Neka ne sumnjaju u ljude kojima je stalo do njih", napisala je tada.

Obitelj Sweeten bila je shrvana tragičnim događajem, kao i brojni kolege i prijatelji, koje je njegova smrt zavila u crno i ostavila ih u velikoj nevjerici.

Sawyer Sweeten was a funny and exceptionally bright young man. He is gone from us far too soon.