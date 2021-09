Patricia Heaton prvi put je utjelovila Debru prije 25 godine i glumila je u svih devet sezona serije, a malo je nedostajalo da umjesto nje angažiraju drugu glumicu.

Glumica Patricia Heaton proslavila ulogom Debre u kultnoj humorističnoj seriji "Svi vole Raymonda".

Suprugu naslovnog lika utjelovila je u svih devet sezona, od 1996. do 2005. godine, i svi se slažu da serija bez nje ne bi bila ista, no sada se doznalo da zamalo u njoj nije glumila.

Kreator serije Phil Rosenthal otkrio je da su iz televizijske kuće htjeli zgodniju glumicu za ulogu Debre, prije nego što su Heaton uopće pružili priliku da se predstavi na audiciji i već su imali nekoga u vidu.

"Inzistirali su na toj glumici. Smatrao sam da je potpuno pogrešna za tu ulogu no svejedno sam se upoznao s njom i kad sam joj dao da čita tekst bila je 10 puta gora nego što sam mislio da će biti", ispirčao je Rosenthal za Yahoo! Entertainment. "Zamalo sam dao otkaz", dodao je.

Kasnije je ipak uspio nagovoriti šefove i Patricia je dobila ulogu, a ostalo je povijest.

Heaton danas ima 63 godine i majka je četvero djece koje je dobila s glumcem Davidom Huntom s kojim je u braku od 1990. godine.

Nastavila je glumiti i nakon serije koja ju je proslavila, a pojavila je u serijama "The Middle", "Back to You", "Versailles" i "Carol’s Second Act", te je ostvarila i značajnu ulogu u komediji "Mamin noćni izlazak".

A iako je prošlo više od 25 godina otkako je prvi put utjelovila Debru, od tada se jako malo promijenila i godine na njoj gotovo nisu ostavile traga.

Ipak, više nije tako omiljena u javnosti i zadnjih godina puni medijske stupce svojim konzervativnim stavovima koje joj mnogi u SAD-u zamjeraju i koji su je koštali nekih glumačkih angažmana.